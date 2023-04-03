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Haberler Galeri Oscar ödüllü Japon müzisyen Sakamoto Ryuiçi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 03.04.2023 11:43 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 11:45

Oscar ödüllü Japon müzisyen Sakamoto Ryuiçi hayatını kaybetti

Oscar ödüllü Japon müzisyen ve besteci Sakamoto Ryuiçi, 71 yaşında hayatını kaybetti.

Oscar ödüllü Japon müzisyen Sakamoto Ryuiçi hayatını kaybetti

Sakamoto Ryuiçi'nin özel ofisinden yapılan açıklamaya göre, Japon sanatçı için yakın çevresinin katılımıyla cenaze töreni düzenlendi.

Oscar ödüllü Japon müzisyen Sakamoto Ryuiçi hayatını kaybetti

2014 yılında gırtlak kanseri teşhisi konulan Sakamoto'nun 2021 yılından beri rektum kanseri tedavisi gördüğü açıklanmıştı.

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Oscar ödüllü Japon müzisyen Sakamoto Ryuiçi hayatını kaybetti

Başkent Tokyo'da 1952 yılında doğan ve 10 yaşında nota yazmaya başlayan Sakamoto'nun "Beatles" grubu ile Fransız besteci "Debussy"den etkilendiğini belirtiliyor.

Oscar ödüllü Japon müzisyen Sakamoto Ryuiçi hayatını kaybetti

1978'de "Yellow Magic Orchestra" (YMO) grubunu kuran Sakamoto, film ve oyunlara yönelik yaptıkları "fütüristik teknopop" eserleriyle yurt içi ve dışında popülerliğini artırdı.

Oscar ödüllü Japon müzisyen Sakamoto Ryuiçi hayatını kaybetti

Elektronik müzik türünde eserlere yoğunlaşan YMO grubunun 1983'teki "Kalbim Senin için Atıyor" (Kimi no Mune Kyun) parçası dönemin hitleri arasında yer aldı. Tokyo Sanat Üniversitesinde yüksek lisans derecesi elde eden Sakamoto, 30'u aşkın filmin yapımında da görev üstlendi.

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