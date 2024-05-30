Giriş Tarihi: 30.05.2024 13:47
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
13:48
Osman Bey beylikler arası savaşı bitirir! Kuruluş Osman seyirciyi ekrana kilitledi!
'Kuruluş Osman', 162. Bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %6,94 reyting, %19,76 izlenme payı AB kategorisinde %5,35 reyting, %16,54 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde de %6,74 reyting %18,20 izlenme payı alarak tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu. Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 162. Bölümüyle sosyal medyada #KuruluşOsman etiketiyle çok konuşuldu.