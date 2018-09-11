Türkiye'nin en iyi haber sitesi

ile ayrıldı

Giriş Tarihi: 11.09.2018 10:55 Güncelleme Tarihi: 11.09.2018 10:57
  • 1
  • 8
ile ayrıldı
Öykü Çelik ile Can Kıraç ayrıldı

Daha önce yaşadığı aşklarda yüzü gülmeyen , dokuz aydır birlikte olduğu 'tan da ayrıldı. Oyuncu, Instagram'da paylaştığı fotoğrafları silerken, Kıraç'ı da takipten çıkardı

  • 2
  • 8
ile ayrıldı
Öykü Çelik ile Can Kıraç ayrıldı

Milliyet'in haberine göre, uzun zamandır ekrandan uzak kalan , dokuz aydır birlikte olduğu 'tan ayrıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 8
ile ayrıldı
Öykü Çelik ile Can Kıraç ayrıldı

Oyuncu, geçtiğimiz aylarda tatil için gittikleri Amerika'da çektirdiği fotoğrafı, önceki akşam Instagram'da paylaştıktan dakikalar sonra sildi.

  • 4
  • 8
ile ayrıldı
Öykü Çelik ile Can Kıraç ayrıldı

Çelik, ayrılıkla ilgili, "İlişkimiz bitti. Daha fazla konuşmak istemiyorum" demekle yetindi.

  • 5
  • 8
ile ayrıldı
Öykü Çelik ile Can Kıraç ayrıldı

Kıraç'la evlilik masasına oturacağı konuşulan oyuncu, ayrılık nedeninin üçüncü bir şahıs değil, başka sebeplerden ötürü olduğunu söyledi.

  • 6
  • 8
ile ayrıldı
Öykü Çelik ile Can Kıraç ayrıldı

Çelik, daha önce paylaştıkları kareleri de silerken, Kıraç'ı takipten çıktı.

  • 7
  • 8
ile ayrıldı
Öykü Çelik ile Can Kıraç ayrıldı
BİZE ULAŞIN