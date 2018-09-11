Öykü Çelik ile Can Kıraç ayrıldı

Daha önce yaşadığı aşklarda yüzü gülmeyen Öykü Çelik, dokuz aydır birlikte olduğu Can Kıraç'tan da ayrıldı. Oyuncu, Instagram'da paylaştığı fotoğrafları silerken, Kıraç'ı da takipten çıkardı Milliyet'in haberine göre, uzun zamandır ekrandan uzak kalan Öykü Çelik, dokuz aydır birlikte olduğu Can Kıraç'tan ayrıldı. Oyuncu, geçtiğimiz aylarda tatil için gittikleri Amerika'da çektirdiği fotoğrafı, önceki akşam Instagram'da paylaştıktan dakikalar sonra sildi. Çelik, ayrılıkla ilgili, 'İlişkimiz bitti. Daha fazla konuşmak istemiyorum' demekle yetindi. Kıraç'la evlilik masasına oturacağı konuşulan oyuncu, ayrılık nedeninin üçüncü bir şahıs değil, başka sebeplerden ötürü olduğunu söyledi. Çelik, daha önce paylaştıkları kareleri de silerken, Kıraç'ı takipten çıktı.