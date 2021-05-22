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Haberler Galeri Öykü Çelik’in Survivor’da giydiği tişörte dudak uçuklatan rakam! Öykü Çelik herkesin takdirini topladı...
Giriş Tarihi: 22.05.2021 12:12 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 12:17

’in ’da giydiği tişörte dudak uçuklatan rakam! Öykü Çelik herkesin takdirini topladı...

Ünlü oyuncu , yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu. Geçen aylarda yarışmadan elenen Öykü Çelik, bu kez özel hayatıyla gündeme gelmişti. Sevgilisi 'dan evlilik teklifi alan Çelik, geçen haftalarda düğün hazırlıkları yaparken üzücü haberi duyurdu. Nişanlısından ayrılan oyuncu, son olarak alkışlık bir hareketle gündeme geldi. Öykü Çelik, 'da giydiği tişörtü açık artırmada dudak uçuklatan bir rakama sattı. Çelik, bu hareketiyle gönülleri fethetti.

Öykü Çelik’in Survivor’da giydiği tişörte dudak uçuklatan rakam! Öykü Çelik herkesin takdirini topladı...

Ünlü oyuncu , yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu. Geçen aylarda yarışmadan elenen Öykü Çelik, bu kez özel hayatıyla gündeme gelmişti.

Öykü Çelik’in Survivor’da giydiği tişörte dudak uçuklatan rakam! Öykü Çelik herkesin takdirini topladı...

Sevgilisi 'dan evlilik teklifi alan Çelik, geçen haftalarda düğün hazırlıkları yaparken üzücü haberi duyurdu.

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Öykü Çelik’in Survivor’da giydiği tişörte dudak uçuklatan rakam! Öykü Çelik herkesin takdirini topladı...

Nişanlısından ayrılan oyuncu, son olarak alkışlık bir hareketle gündeme geldi.

Öykü Çelik’in Survivor’da giydiği tişörte dudak uçuklatan rakam! Öykü Çelik herkesin takdirini topladı...

, SMA hastası Miran Duman'a yardım için yapılan canlı yayına katıldı.

Öykü Çelik’in Survivor’da giydiği tişörte dudak uçuklatan rakam! Öykü Çelik herkesin takdirini topladı...

Canlı yayıda, 'in 'da giydiği tişörtü 20 bin TL'ye satıldı.

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