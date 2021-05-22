Öykü Çelik’in Survivor’da giydiği tişörte dudak uçuklatan rakam! Öykü Çelik herkesin takdirini topladı...

Ünlü oyuncu Öykü Çelik, Survivor 2021 yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu. Geçen aylarda yarışmadan elenen Öykü Çelik, bu kez özel hayatıyla gündeme gelmişti. Sevgilisi İsmail Berhan'dan evlilik teklifi alan Çelik, geçen haftalarda düğün hazırlıkları yaparken üzücü haberi duyurdu. Nişanlısından ayrılan oyuncu, son olarak alkışlık bir hareketle gündeme geldi. Öykü Çelik, Survivor'da giydiği tişörtü açık artırmada dudak uçuklatan bir rakama sattı. Çelik, bu hareketiyle gönülleri fethetti.