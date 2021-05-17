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Haberler Galeri Öykü Karayel aşka geldi! Eşi Can Bonomo’ya sosyal medyadan böyle seslendi!
Giriş Tarihi: 17.05.2021 17:09 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 17:09

aşka geldi! Eşi ’ya sosyal medyadan böyle seslendi!

Yaklaşık iki ay önce 'Roman' adını verdikleri oğullarını kucaklarına alan , çifti, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Öykü Karayel, 30 yaşına basan eşinin doğum gününü 'dan kutladı. Birlikte çekilen siyah-beyaz fotoğraflarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen ünlü oyuncu Öykü Karayel, gönderisine, "Ne çok gülmüştük saçlarıma o gün... Seni o kadar çok seviyorum ki bu durum ürememize sebep oldu işte... İyi ki doğdun..." notunu düştü.

Öykü Karayel aşka geldi! Eşi Can Bonomo’ya sosyal medyadan böyle seslendi!

Yaklaşık iki ay önce 'Roman' adını verdikleri oğlunu kucağına alan , 30 yaşına basan eşinin doğum gününü 'dan kutladı.

Öykü Karayel aşka geldi! Eşi Can Bonomo’ya sosyal medyadan böyle seslendi!

Yaklaşık iki ay önce 'Roman' adını verdikleri oğlunu kucağına alan , 30 yaşına basan eşinin doğum gününü 'dan kutladı.

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Öykü Karayel aşka geldi! Eşi Can Bonomo’ya sosyal medyadan böyle seslendi!

Birlikte çekilen siyah-beyaz fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, gönderisine, "Ne çok gülmüştük saçlarıma o gün... Seni o kadar çok seviyorum ki bu durum ürememize sebep oldu işte... İyi ki doğdun..." notunu düştü.

Öykü Karayel aşka geldi! Eşi Can Bonomo’ya sosyal medyadan böyle seslendi!

'İYİ Kİ ÜREDİNİZ'PAYLAŞ 'İYİ Kİ ÜREDİNİZ'
, eşinin paylaşımına gülerek yanıt verirken, çiftin yakın arkadaşı Demet Evgar ise, "İyi ki ürediniz" şeklinde esprili bir yorumda bulundu.

Öykü Karayel aşka geldi! Eşi Can Bonomo’ya sosyal medyadan böyle seslendi!
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