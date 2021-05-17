Öykü Karayel aşka geldi! Eşi Can Bonomo’ya sosyal medyadan böyle seslendi!

Yaklaşık iki ay önce 'Roman' adını verdikleri oğullarını kucaklarına alan Öykü Karayel, Can Bonomo çifti, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Öykü Karayel, 30 yaşına basan eşinin doğum gününü Instagram'dan kutladı. Birlikte çekilen siyah-beyaz fotoğraflarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen ünlü oyuncu Öykü Karayel, gönderisine, "Ne çok gülmüştük saçlarıma o gün... Seni o kadar çok seviyorum ki bu durum ürememize sebep oldu işte... İyi ki doğdun..." notunu düştü.