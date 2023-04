Giriş Tarihi: 17.04.2023 22:48 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 22:48

Öykü Karayel ve Can Bonomo oğulları Roman’la yepyeni paylaşım yaptı: Seni çok seviyorum

Ünlü şarkıcı Can Bonomo, başarılı oyuncu Öykü Karayel ile 2018 yılında evlendi. Öykü Karayel ve Can Bonomo'nun bu mutlu evliliğinden bir de Roman adında oğulları var. Sosyal medyadan sık sık paylaşımda bulunan ünlü çift, bugün oğulları ile yeni bir paylaşım yaptı. İşte Öykü Karayel ve Can Bonomo'nun oğulları Roman'la yepyeni paylaşımı!