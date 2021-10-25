Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Küçük Osman’ı delikanlı oldu! Çocuk yıldız Emir Berke Zincidi bakın nasıl değişti!

Tekrarları ile de izleyiciyi ekrana kilitleyen bir dönemin sevilen dizisi Öyle Bir Geçer Zaman Ki sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Yayınlandığı dönemde geniş bir hayran kitlesi yakalayan Öyle Bir Geçer Zaman Ki bir çok genç oyuncunun da yıldızını parlatmıştı.