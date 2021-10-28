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Haberler Galeri Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Osman'ı Emir Berke Zincidi spor salonundan çıkmıyor! Küçük Osman delikanlı oldu!
Giriş Tarihi: 28.10.2021 10:01 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021 10:04

Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin OsmanEmir Berke Zincidi spor salonundan çıkmıyor! Küçük Osman delikanlı oldu!

Tekrarları ile de izleyiciyi ekrana kilitleyen bir dönemin sevilen dizisi Öyle Bir Geçer Zaman Ki sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Yayınlandığı dönemde geniş bir hayran kitlesi yakalayan Öyle Bir Geçer Zaman Ki bir çok genç oyuncunun da yıldızını parlatmıştı. Aras Bulut İynemli, Farah Zeynep Abdullah gibi şimdilerin aranan isimleri Öyle Bir Geçer Zaman Ki ile tanınmıştı. Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin ünlü yaptığı bir isimde Osman karakteri ile Emir Berke Zincidi idi. Öyle Bir Geçer Zaman Ki ile yıldızı parlayan Küçük Osman Emir Berke Zincidi büyüdü... Geçtiğimiz günlerde 16 yaşında basan Emir Berke Zincidi spor salonundan paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekiyor. İşte Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Osman'ı Emir Berke Zincidi'nin son hali...

Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Osman’ı Emir Berke Zincidi spor salonundan çıkmıyor! Küçük Osman delikanlı oldu!

Tekrarları ile de izleyiciyi ekrana kilitleyen bir dönemin sevilen dizisi Öyle Bir Geçer Zaman Ki sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Yayınlandığı dönemde geniş bir hayran kitlesi yakalayan Öyle Bir Geçer Zaman Ki bir çok genç oyuncunun da yıldızını parlatmıştı.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Osman’ı Emir Berke Zincidi spor salonundan çıkmıyor! Küçük Osman delikanlı oldu!

Aras Bulut İynemli, Farah Zeynep Abdullah gibi şimdilerin aranan isimleri Öyle Bir Geçer Zaman Ki ile tanınmıştı.

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Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Osman’ı Emir Berke Zincidi spor salonundan çıkmıyor! Küçük Osman delikanlı oldu!

Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin ünlü yaptığı bir isimde Osman karakteri ile Emir Berke Zincidi idi. Öyle Bir Geçer Zaman Ki ile yıldızı parlayan Küçük Osman Emir Berke Zincidi büyüdü...

Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Osman’ı Emir Berke Zincidi spor salonundan çıkmıyor! Küçük Osman delikanlı oldu!

Geçtiğimiz günlerde 16 yaşında basan Emir Berke Zincidi spor salonundan paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekiyor. İşte Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin OsmanEmir Berke Zincidi'nin son hali ve sizin için derlediğimiz bir dönemin çocuk yıldızlarının son halleri...

Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Osman’ı Emir Berke Zincidi spor salonundan çıkmıyor! Küçük Osman delikanlı oldu!
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