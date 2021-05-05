Oyuncu Bahar Şahin Beşiktaş'ın yakışıklı futbolcusuyla aşk yaşıyor! Bahar Şahin ile Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'den aşk pozu...

'Zalim İstanbul' dizisindeki Ceren karakteriyle yıldızı parlayan Bahar Şahin sosyal medyada aşk haberleriyle gündem oldu. Daha önce 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' oyuncusu Cenan Adıgüzel ile aşk yaşayan genç oyuncu Bahar Şahin gönlünü Beşiktaş'ın yakışıklı futbolcusu Dorukhan Toköz'e kaptırdı. Magazin kulislerine düşen son dakika haberi Bahar Şahin'in sosyal medya hesabından paylaştığı ve kısa süre sonra sildiği aşk pozuyla ortaya çıktı. 'LOVELANDIK' notu ile paylaştığı kareyi önce paylaşıp sonra silen Bahar Şahin'in Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz ile aşk yaşadığı haberi kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu... Dün 24. yaş gününü kutlayan oyuncu Bahar Şahin, sosyal medya hesabından sevenlerinin kutlama mesajlarını paylaştı. Peş peşe paylaşımlar yapan oyuncu, Beşiktaşlı milli futbolcu Dorukhan Toköz'le de bir fotoğrafını paylaşarak 'Lovelandık' notunu düşünce ortalık adeta karıştı. Instagram'dan birbirini takip etmeyen ikilinin, ilişkilerinin ise yeni başladığı öğrenildi. Şahin ve Toköz, fotoğrafın ortaya çıkmasından kısa süre sonra sosyal medyanın en çok konuşulan isimler arasında yer aldı ve paylaşımını yayından kaldırdı. Bahar Şahin'in bu hareketi sonrası 'Paylaşımı kaldırmasını Dorukhan Toköz mü istedi?' soruları soruldu... Ünlülerin merak edilen sevgilileri ve eşlerini sizin için derledik...