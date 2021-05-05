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Haberler Galeri Oyuncu Bahar Şahin Beşiktaş'ın yakışıklı futbolcusuyla aşk yaşıyor! Bahar Şahin ile Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'den aşk pozu...
Giriş Tarihi: 05.05.2021 10:46 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 11:07

Oyuncu 'ın yakışıklı futbolcusuyla aşk yaşıyor! Bahar Şahin ile 'den ...

'' dizisindeki karakteriyle yıldızı parlayan sosyal medyada aşk haberleriyle gündem oldu. Daha önce '' oyuncusu ile aşk yaşayan genç oyuncu Bahar Şahin gönlünü 'ın yakışıklı futbolcusu 'e kaptırdı. kulislerine düşen haberi Bahar Şahin'in sosyal medya hesabından paylaştığı ve kısa süre sonra sildiği aşk pozuyla ortaya çıktı. "LOVELANDIK" notu ile paylaştığı kareyi önce paylaşıp sonra silen Bahar Şahin'in Dorukhan Toköz ile aşk yaşadığı haberi kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu...

Oyuncu Bahar Şahin Beşiktaş'ın yakışıklı futbolcusuyla aşk yaşıyor! Bahar Şahin ile Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'den aşk pozu...

'' dizisindeki karakteriyle yıldızı parlayan sosyal medyada aşk haberleriyle gündem oldu.

Oyuncu Bahar Şahin Beşiktaş'ın yakışıklı futbolcusuyla aşk yaşıyor! Bahar Şahin ile Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'den aşk pozu...

Daha önce '' oyuncusu ile aşk yaşayan genç oyuncu gönlünü 'ın yakışıklı futbolcusu 'e kaptırdı.

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Oyuncu Bahar Şahin Beşiktaş'ın yakışıklı futbolcusuyla aşk yaşıyor! Bahar Şahin ile Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'den aşk pozu...

kulislerine düşen haberi 'in sosyal medya hesabından paylaştığı ve kısa süre sonra sildiği aşk pozuyla ortaya çıktı.

Oyuncu Bahar Şahin Beşiktaş'ın yakışıklı futbolcusuyla aşk yaşıyor! Bahar Şahin ile Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'den aşk pozu...

"LOVELANDIK" notu ile paylaştığı kareyi önce paylaşıp sonra silen 'in ile aşk yaşadığı haberi kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu...

Oyuncu Bahar Şahin Beşiktaş'ın yakışıklı futbolcusuyla aşk yaşıyor! Bahar Şahin ile Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'den aşk pozu...

Dün 24. yaş gününü kutlayan oyuncu , sosyal medya hesabından sevenlerinin kutlama mesajlarını paylaştı.

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