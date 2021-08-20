Güzel oyuncu Bensu Soral ile Hakan Baş, Eylül 2018'de nikah masasına oturmuştu. "İçerde" dizisi ile yıldızı parlayan, son olarak "Cam Tavanlar" ile ekranlarda boy gösteren Bensu Soral, son olarak 'kariyerini tercih etti' iddiasıyla gündeme geldi. Konuşulanlara göre baba olmak isteyen Hakan Baş, eşinden olumsuz yanıt aldı. Baş'ın aldığı yanıt sonrası ikili arasında kriz çıktı. Anne olmayı değil kariyerini tercih eden oyuncunun, eşi ile evleri ayırma kararı aldığı öğrenildi. Öte yandan Bensu Soral ile Hakan Baş, uzun süredir birlikte görüntü vermiyor...