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Haberler Galeri Oyuncu Bensu Soral ile Hakan Baş'ın evliliğinde büyük kriz! Evler ayrılıyor...
Giriş Tarihi: 20.08.2021 09:44 Güncelleme Tarihi: 20.08.2021 09:48

Oyuncu Bensu Soral ile Hakan Baş'ın evliliğinde büyük kriz! Evler ayrılıyor...

Güzel oyuncu Bensu Soral ile Hakan Baş, Eylül 2018'de nikah masasına oturmuştu. "İçerde" dizisi ile yıldızı parlayan, son olarak "Cam Tavanlar" ile ekranlarda boy gösteren Bensu Soral, son olarak 'kariyerini tercih etti' iddiasıyla gündeme geldi. Konuşulanlara göre baba olmak isteyen Hakan Baş, eşinden olumsuz yanıt aldı. Baş'ın aldığı yanıt sonrası ikili arasında kriz çıktı. Anne olmayı değil kariyerini tercih eden oyuncunun, eşi ile evleri ayırma kararı aldığı öğrenildi. Öte yandan Bensu Soral ile Hakan Baş, uzun süredir birlikte görüntü vermiyor...

Oyuncu Bensu Soral ile Hakan Baş’ın evliliğinde büyük kriz! Evler ayrılıyor...

Ekranların güzel oyuncusu Bensu Soral ve eşi başarılı iş insanı Hakan Baş hakkında üzen iddia.

Oyuncu Bensu Soral ile Hakan Baş’ın evliliğinde büyük kriz! Evler ayrılıyor...

Takvim'in haberine göre; büyülü aşklarını 3 yıl önce nikah masasına taşıyan Soral ve Baş arasında çocuk krizi yaşandığı iddia edildi.

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Oyuncu Bensu Soral ile Hakan Baş’ın evliliğinde büyük kriz! Evler ayrılıyor...

Magazin kulislerinde konuşulanlara göre, baba olmak isteyen 38 yaşındaki Hakan Baş, bu isteğini uzun süredir eşiyle paylaştı.

Oyuncu Bensu Soral ile Hakan Baş’ın evliliğinde büyük kriz! Evler ayrılıyor...

MORALİ BOZULDU

Ancak kariyerine öncelik veren 30 yaşındaki güzel oyuncunun, "Benim için henüz erken, Daha yapmak istediğim işler var. Şimdi anne olursam kariyerim arka planda kalır" cevabı verdiği öğrenildi.

Oyuncu Bensu Soral ile Hakan Baş’ın evliliğinde büyük kriz! Evler ayrılıyor...

Eşinin çocuk olayına sıcak bakmaması üzerine sinirlenen ünlü işadamının moralinin çok bozuk olduğu öğrenildi.

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