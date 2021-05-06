HaberlerGaleriOyuncu Burcu Özberk de estetik harikası çıktı! Burcu Özberk'i doğal güzel zannedenler yıkıldı...
Giriş Tarihi: 04.05.2021 07:46Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 08:28
Oyuncu Burcu Özberk de estetik harikası çıktı! Burcu Özberk'i doğal güzel zannedenler yıkıldı...
Son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından Burcu Özberk son olarak Çocukluk dizisi ile ekranlarda boy göstermişti. Burcu Özberk oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de beğeni topluyor. Sosyal medyada 6.2 milyon takipçisi olan Burcu Özberk'in paylaşımları da ilgi odağı oluyor. Sempatik tavırlarıyla kendini sevdiren oyuncu Burcu Özberk'in ortaya çıkan estetiksiz halleri ise hayranlarını oldukça şaşırttı. Burcu Özberk'i doğal güzel zanneden hayranları oyunculuğa ilk başladığı yıllardaki fotoğraflarını görünce "Burcu Özberk de estetik harikasıymış" demeden edemedi. İşte Çocukluk dizisi oyuncusu Burcu Özberk'in estetiksiz hali...