Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Oyuncu Burcu Özberk de estetik harikası çıktı! Burcu Özberk'i doğal güzel zannedenler yıkıldı...
Giriş Tarihi: 04.05.2021 07:46 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 08:28

Oyuncu de estetik harikası çıktı! Burcu Özberk'i doğal güzel zannedenler yıkıldı...

Son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından son olarak dizisi ile ekranlarda boy göstermişti. Burcu Özberk oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de beğeni topluyor. Sosyal medyada 6.2 milyon takipçisi olan da ilgi odağı oluyor. Sempatik tavırlarıyla kendini sevdiren oyuncu Burcu Özberk'in ortaya çıkan ise hayranlarını oldukça şaşırttı. Burcu Özberk'i doğal güzel zanneden hayranları oyunculuğa ilk başladığı yıllardaki fotoğraflarını görünce "Burcu Özberk de estetik harikasıymış" demeden edemedi. İşte Çocukluk dizisi oyuncusu ...

Oyuncu Burcu Özberk de estetik harikası çıktı! Burcu Özberk'i doğal güzel zannedenler yıkıldı...

Son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından son olarak dizisi ile ekranlarda boy göstermişti.

Oyuncu Burcu Özberk de estetik harikası çıktı! Burcu Özberk'i doğal güzel zannedenler yıkıldı...

oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de beğeni topluyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Oyuncu Burcu Özberk de estetik harikası çıktı! Burcu Özberk'i doğal güzel zannedenler yıkıldı...

Sosyal medyada 6.2 milyon takipçisi olan 'in paylaşımları da ilgi odağı oluyor.

Oyuncu Burcu Özberk de estetik harikası çıktı! Burcu Özberk'i doğal güzel zannedenler yıkıldı...

Sempatik tavırlarıyla kendini sevdiren oyuncu 'in ortaya çıkan ise hayranlarını oldukça şaşırttı.

Oyuncu Burcu Özberk de estetik harikası çıktı! Burcu Özberk'i doğal güzel zannedenler yıkıldı...

'i doğal güzel zanneden hayranları oyunculuğa ilk başladığı yıllardaki fotoğraflarını görünce "Burcu Özberk de estetik harikasıymış" demeden edemedi.

SON DAKİKA