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Haberler Galeri Oyuncu Cansu Tosun file çorabıyla poz verdi! Yeni paylaşımları dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 18.12.2022 09:27 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022 09:30

Oyuncu Cansu Tosun file çorabıyla poz verdi! Yeni paylaşımları dudak uçuklattı!

Güzel oyuncu Cansu Tosun, kendisi gibi oyuncu olan Erkan Kolçak Köstendil ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliklerini bebekle taçlandıran ikili, oğulları Marsel'i geçen yıl temmuz ayında kucaklarına almıştı. İkilidedn Cansu Tosun, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Güzel oyuncu son olarak siyah file çorabıyla poz verdi. Cansu Tosun, güzelliğiyle takipçilerini mest etti. İşte ünlü oyuncunun sosyal medyayı sallayan paylaşımları...

Oyuncu Cansu Tosun file çorabıyla poz verdi! Yeni paylaşımları dudak uçuklattı!

Oyuncu çift Cansu Tosun ile Erkan Kolçak Köstendil birlikteliklerini 2018 yılında nikah masasına taşımıştı.

Oyuncu Cansu Tosun file çorabıyla poz verdi! Yeni paylaşımları dudak uçuklattı!

Evlilikleri parmakla gösterilen ünlü isimlerden olan çift, oğulları Marsel'i ise geçen yıl temmuz ayında kucaklarına almıştı.

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Oyuncu Cansu Tosun file çorabıyla poz verdi! Yeni paylaşımları dudak uçuklattı!

Her hareketiyle dikkat çeken Cansu Tosun ile eşi Erkan Kolçak Köstendil, eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Oyuncu Cansu Tosun file çorabıyla poz verdi! Yeni paylaşımları dudak uçuklattı!

Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan Cansu Tosun, paylaşımlarıyla oldukça ses getiriyor.

Oyuncu Cansu Tosun file çorabıyla poz verdi! Yeni paylaşımları dudak uçuklattı!

İddialı pozlarına yenilerini ekleyen güzel oyuncu Cansu Tosun, son olarak file çorabıyla poz verdi.

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