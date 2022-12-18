Giriş Tarihi: 18.12.2022 09:27
Güncelleme Tarihi: 18.12.2022
09:30
Oyuncu Cansu Tosun file çorabıyla poz verdi! Yeni paylaşımları dudak uçuklattı!
Güzel oyuncu Cansu Tosun, kendisi gibi oyuncu olan Erkan Kolçak Köstendil ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliklerini bebekle taçlandıran ikili, oğulları Marsel'i geçen yıl temmuz ayında kucaklarına almıştı. İkilidedn Cansu Tosun, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Güzel oyuncu son olarak siyah file çorabıyla poz verdi. Cansu Tosun, güzelliğiyle takipçilerini mest etti. İşte ünlü oyuncunun sosyal medyayı sallayan paylaşımları...