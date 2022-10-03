Giriş Tarihi: 03.10.2022 09:11
Güncelleme Tarihi: 03.10.2022
09:18
Oyuncu Cansu Tosun'dan tatil pozları! Beyaz bikinisiyle hayran bıraktı!
Güzel oyuncu Cansu Tosun, kendisi gibi oyuncu olan Erkan Kolçak Köstendil ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliklerini bebekle taçlandıran ikili, oğulları Marsel'i geçen yıl temmuz ayında kucaklarına almıştı. İkilidedn Cansu Tosun, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Güzel oyuncu son olarak Ekim ayında denize girdiğ anları paylaştı. Beyaz bikinisiyle poz veren Cansu Tosun'a beğeni yağdı.