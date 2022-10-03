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Haberler Galeri Oyuncu Cansu Tosun'dan tatil pozları! Beyaz bikinisiyle hayran bıraktı!
Giriş Tarihi: 03.10.2022 09:11 Güncelleme Tarihi: 03.10.2022 09:18

Oyuncu Cansu Tosun'dan tatil pozları! Beyaz bikinisiyle hayran bıraktı!

Güzel oyuncu Cansu Tosun, kendisi gibi oyuncu olan Erkan Kolçak Köstendil ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliklerini bebekle taçlandıran ikili, oğulları Marsel'i geçen yıl temmuz ayında kucaklarına almıştı. İkilidedn Cansu Tosun, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Güzel oyuncu son olarak Ekim ayında denize girdiğ anları paylaştı. Beyaz bikinisiyle poz veren Cansu Tosun'a beğeni yağdı.

Oyuncu Cansu Tosun’dan tatil pozları! Beyaz bikinisiyle hayran bıraktı!

Oyuncu çift Cansu Tosun ile Erkan Kolçak Köstendil birlikteliklerini 2018 yılında nikah masasına taşımıştı.

Oyuncu Cansu Tosun’dan tatil pozları! Beyaz bikinisiyle hayran bıraktı!

Evlilikleri parmakla gösterilen ünlü isimlerden olan çift, oğulları Marsel'i ise geçen yıl temmuz ayında kucaklarına almıştı.

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Oyuncu Cansu Tosun’dan tatil pozları! Beyaz bikinisiyle hayran bıraktı!

Her hareketiyle dikkat çeken Cansu Tosun ile eşi Erkan Kolçak Köstendil, eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Oyuncu Cansu Tosun’dan tatil pozları! Beyaz bikinisiyle hayran bıraktı!

Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan Cansu Tosun, paylaşımlarıyla oldukça ses getiriyor.

Oyuncu Cansu Tosun’dan tatil pozları! Beyaz bikinisiyle hayran bıraktı!

Tosun son olarak Ekim ayında denize girdiği anları yayınladı.

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