Oyuncu Demet Özdemir bir haftadır hemen hemen herkesin dilinde! "Komik görünüyor..."

Gerisini siz düşünün. Dedim ya bize olmuyor bu poz. İnsanı bi gülme alıyor, tuhaf espriler patlatası geliyor. Nitekim Instagram'ın açık ara en komik hesabı @tansudayan, dayanamadı ve bence yılın en komik şakasını yaptı... Aynı pozu canlandırdı ama onun espirisi benimkinden epey ağırdı... İşte böyle malzeme olunca, ne karizma, ne güzellik, ne de cool'luk kalıyor. Oysa Demet Özdemir ne kadar hoş, ne kadar zarif bir genç kadın. Bu pozu verdirmek ve yayınlamak adeta ona yapılan bir komplo...