Oyuncu Demet Özdemir bir haftadır hemen hemen herkesin dilinde! "Komik görünüyor..."

Otlak bir arazideyiz... Demet Özdemir, beyaz bir gömlek giymiş, uzun bir yol yürümüş de yorulmuş gibi bir hali var, bir durup soluklanayım diyor, olduğu yere çömeliveriyor... Güneş de tepede, çömelirken hafiften dengesini de kaybediyor ama bozuntuya vermiyor. Sonra uzun uzun mavi gökyüzünü izliyor. Kurgu güzel, derinlikli... Bir Zamanlar Anadolu'da filmi yeniden çekilse, bir sahnede değerlendirilebilir Demet Özdemir. Ama konu Anadolu'da geçmiyor... Benim yaptığım bu yorum, poza dair en hafif espri...