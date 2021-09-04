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Haberler Galeri Oyuncu Demet Özdemir bir haftadır hemen hemen herkesin dilinde! "Komik görünüyor..."
Giriş Tarihi: 04.09.2021 09:51 Güncelleme Tarihi: 04.09.2021 09:54

Oyuncu Demet Özdemir bir haftadır hemen hemen herkesin dilinde! "Komik görünüyor..."

Güzel oyuncu Demet Özdemir, son dönemin en popüler isimlerinden biri. Oyunculuktaki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da ilgi odağı olan Demet Özdemir, son olarak bir dergiye röportaj verdi. Özdemir'in dergiye verdiği pozlar ise sosyal medyayı salladı. Oyuncunun, bir süredir Amerikalı ve Avrupalı ünlüleri etkisi altına alan çömelme pozunu (squad pose) canlandırdığı anlar, herkesin diline dolandı. Özdemir için, "Olmuyor, sakil duruyor, komik görünüyor" yorumları yağdı. SABAH yazarı Sonat Bahar da konuyu köşesine taşıdı. İşte detaylar...

SONAT BAHAR
Oyuncu Demet Özdemir bir haftadır hemen hemen herkesin dilinde! Komik görünüyor...

Akımları takip etmek önemli. Ama hepsini mi? Kesinlikle hayır! Mesela bir süredir Amerikalı ve Avrupalı ünlüleri etkisi altına alan çömelme pozu (squad pose) bize ters! Olmuyor, sakil duruyor, komik görünüyor.

Oyuncu Demet Özdemir bir haftadır hemen hemen herkesin dilinde! Komik görünüyor...

İşte bu yüzden bir haftadır, oyuncu Demet Özdemir herkesin dilinde. Her şey bir dergiye verdiği röportaj için yapılan kapak çekimiyle başladı. Dergide yayınlanan pozlar şahane... Ama çekimin arka planı yayınlanınca şenlik başladı. Gözünüzde canlandırabilin diye detay detay anlatıyorum:

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Oyuncu Demet Özdemir bir haftadır hemen hemen herkesin dilinde! Komik görünüyor...

Otlak bir arazideyiz... Demet Özdemir, beyaz bir gömlek giymiş, uzun bir yol yürümüş de yorulmuş gibi bir hali var, bir durup soluklanayım diyor, olduğu yere çömeliveriyor... Güneş de tepede, çömelirken hafiften dengesini de kaybediyor ama bozuntuya vermiyor. Sonra uzun uzun mavi gökyüzünü izliyor. Kurgu güzel, derinlikli... Bir Zamanlar Anadolu'da filmi yeniden çekilse, bir sahnede değerlendirilebilir Demet Özdemir. Ama konu Anadolu'da geçmiyor... Benim yaptığım bu yorum, poza dair en hafif espri...

Oyuncu Demet Özdemir bir haftadır hemen hemen herkesin dilinde! Komik görünüyor...

Gerisini siz düşünün. Dedim ya bize olmuyor bu poz. İnsanı bi gülme alıyor, tuhaf espriler patlatası geliyor. Nitekim Instagram'ın açık ara en komik hesabı @tansudayan, dayanamadı ve bence yılın en komik şakasını yaptı... Aynı pozu canlandırdı ama onun espirisi benimkinden epey ağırdı... İşte böyle malzeme olunca, ne karizma, ne güzellik, ne de cool'luk kalıyor. Oysa Demet Özdemir ne kadar hoş, ne kadar zarif bir genç kadın. Bu pozu verdirmek ve yayınlamak adeta ona yapılan bir komplo...

Oyuncu Demet Özdemir bir haftadır hemen hemen herkesin dilinde! Komik görünüyor...

Rihanna, Gigi Hadid, Beyonce yapınca oluyor da, bize niye olmuyor bir türlü bu poz biliyor musunuz? Çünkü onlar için squad olarak adlandırılan bu çömelme hareketi, bizim toprakların gariban oturuşu... Anadolu halkını düşünün... Duvara yaslanır çömelir, otoban kenarında çömelir, dört arkadaş bir araya gelir çömelir... Yurdum insanı bunu squad diye yapmıyor elbette. Bu bizim kırk yıllık emmi çömelmemiz bu.

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