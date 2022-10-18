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Haberler Galeri Usta oyuncu Demiray Erül son yolculuğuna uğurlandı
Giriş Tarihi: 18.10.2022 12:38 Güncelleme Tarihi: 18.10.2022 12:38

Usta oyuncu Demiray Erül son yolculuğuna uğurlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayatını kaybeden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Demiray Erül, son yolculuğuna uğurlandı. 84 yaşındaki oyuncu Ortakent Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Usta oyuncu Demiray Erül son yolculuğuna uğurlandı

Doktorlar, Arka Sokaklar, Cennet Mahallesi, Kurtlar Vadisi ve Çiçek Taksi dizilerinde rol alan 84 yaşındaki oyuncu için, Ortakent Mahallesi'ndeki Kerem Aydınlar Cami'nde ikindi vakti tören düzenlendi.

Usta oyuncu Demiray Erül son yolculuğuna uğurlandı

Erül'ün cenazesi, kılınan namazın ardından Ortakent Mezarlığı'nda dualar eşliğinde toprağa verildi. Cenaze törenine, Erül'ün ailesi, sevenleri ve bazı oyuncu arkadaşları katıldı.

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Usta oyuncu Demiray Erül son yolculuğuna uğurlandı

Demiray Erül'ün eşi Mevhibe Erül, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Demiray çok güzel bir adamdı. Arkasında güzel izler bıraktı. Acım büyük." dedi.

Usta oyuncu Demiray Erül son yolculuğuna uğurlandı

Merhum Demiray Erül ile Şehir Tiyatrosu'nda uzun yıllar birlikte oynadıklarını belirten oyuncu Ali Karagöz de "Emekli olduktan sonra Bodrum'a yerleşmişti. Allah rahmet eylesin. Değerli bir ağabeyimizi kaybettik." diye konuştu.

Usta oyuncu Demiray Erül son yolculuğuna uğurlandı

DEMİRAY ERÜL KİMDİR?

İzmir'de 18 Mayıs 1938'de dünyaya gelen Demiray Erül, sanat yaşamına Şehir Tiyatroları'nda başladı ve uzun süre bu kurumda çeşitli oyunlarda rol aldı. Dans konusunda yetenekli olan Erül, tiyatro dışında sinema ve dizi filmlerde de oynadı ve aynı zamanda seslendirme yaptı.

Demiray Erül, Şehir Tiyatroları'nda "Bir Kavuk Devrildi", "Othello", "Utanç Duvarı", "Hapşırıklı Kral", "Kelebek Okulu", "Kara Kız", "Köşebaşı", "Kayıp Mektup", "Babanın Gorilleri", "Açgözlüler", "Gelin ile Kaynana", "İkili Oyun", "Haftabaşı", "Utanmazın Defteri", "Bir Kızılderili Efsanesi", "Çil Horoz", "Susuz Yaz", "Hırçın Kız", "Antonius ve Kleopatra", "Gazete-Gazete", "Karaların Memetleri", "Ahududu", "Bir Ata Krallığım", "Buzlar Çözülmeden", "Lüküs Hayat", "Büyük İkramiye", "Yıldızcı Kral İle Akıllı Soytarı" ve "Deli Eder İnsanı Bu Dünya" oyunlarında rol aldı.

En son "Doktorlar" dizisinde Nihat Altındağ karakterini oynayan Erül, "Arka Sokaklar", "Köprü", "Cennet Mahallesi", "Kurtlar Vadisi", "Patron Kim", "Tatlı Hayat", "Çiçek Taksi", "İki Arkadaş", "Böyle mi Olacaktı", "Köşe Kapmaca", "İz Peşinde", "Milyarder" ve "Tarzan Rıfkı"da oyunculuk yaptı.

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