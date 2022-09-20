Giriş Tarihi: 20.09.2022 08:21
Güncelleme Tarihi: 20.09.2022
08:21
Oyuncu Deniz Uğur eski eşi Reha Muhtar'a kızının attığı mesajlar ile yanıt verdi! 13 yaşındaki Mina Deniz: Anne ben bu adamla yaşamak istemiyorum!
Magazin gündemi eski eşler Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ı konuşuyor. Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın ikizleri şiddet mi görüyor? İkiz çocukları olan Deniz Uğur ile Reha Muhtar geçtiğimiz haftalarda nafaka haberleri ile gündeme gelmişti. Uzun yıllardır ekranlardan uzak bir hayat yaşayan Reha Muhtar velayetlerinin kendisinde bulunduğu ikizleri Mina Deniz ile Poyraz Deniz'e fiziksel ve psikolojik şiddet mi uyguluyor? Deniz Uğur'un Reha Muhtar'a, 13 yaşındaki kızı Mina Deniz'in ellerini ısırdığı ve şiddet uyguladığı iddialarıyla uzaklaştırma aldırdığı ortaya çıkmıştı. Şiddet iddialarının asılsız olduğunu söyleyen Reha Muhtar'a Deniz Uğur'dan yanıt geldi. Kızının darp edildiğini ve psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Deniz Uğur, Reha Muhtar'ın açıklamasına, kızının mesajıyla karşılık verdi. 13 yaşındaki Mina annesi Uğur'a attığı mesajda 'Anne ben bu adamla yaşamak istemiyorum' ifadelerini kullandı.