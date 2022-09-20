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Haberler Galeri Oyuncu Deniz Uğur eski eşi Reha Muhtar'a kızının attığı mesajlar ile yanıt verdi! 13 yaşındaki Mina Deniz: Anne ben bu adamla yaşamak istemiyorum!
Giriş Tarihi: 20.09.2022 08:21 Güncelleme Tarihi: 20.09.2022 08:21

Oyuncu Deniz Uğur eski eşi Reha Muhtar'a kızının attığı mesajlar ile yanıt verdi! 13 yaşındaki Mina Deniz: Anne ben bu adamla yaşamak istemiyorum!

Magazin gündemi eski eşler Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ı konuşuyor. Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın ikizleri şiddet mi görüyor? İkiz çocukları olan Deniz Uğur ile Reha Muhtar geçtiğimiz haftalarda nafaka haberleri ile gündeme gelmişti. Uzun yıllardır ekranlardan uzak bir hayat yaşayan Reha Muhtar velayetlerinin kendisinde bulunduğu ikizleri Mina Deniz ile Poyraz Deniz'e fiziksel ve psikolojik şiddet mi uyguluyor? Deniz Uğur'un Reha Muhtar'a, 13 yaşındaki kızı Mina Deniz'in ellerini ısırdığı ve şiddet uyguladığı iddialarıyla uzaklaştırma aldırdığı ortaya çıkmıştı. Şiddet iddialarının asılsız olduğunu söyleyen Reha Muhtar'a Deniz Uğur'dan yanıt geldi. Kızının darp edildiğini ve psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Deniz Uğur, Reha Muhtar'ın açıklamasına, kızının mesajıyla karşılık verdi. 13 yaşındaki Mina annesi Uğur'a attığı mesajda 'Anne ben bu adamla yaşamak istemiyorum' ifadelerini kullandı.

İLKER GEZİCİ
Oyuncu Deniz Uğur eski eşi Reha Muhtar’a kızının attığı mesajlar ile yanıt verdi! 13 yaşındaki Mina Deniz: Anne ben bu adamla yaşamak istemiyorum!

Eski televizyoncu Reha Muhtar'ın daha önce evli olduğu oyuncu Deniz Uğur, 13 yaşındaki çocuğunun Muhtar'dan şiddet gördüğünü ve darp raporu aldığını açıklamıştı.

Oyuncu Deniz Uğur eski eşi Reha Muhtar’a kızının attığı mesajlar ile yanıt verdi! 13 yaşındaki Mina Deniz: Anne ben bu adamla yaşamak istemiyorum!

Uğur, çocuğunun darbedildiğini söyleyerek "Mina babası Reha'nın önceki cuma günü çok kötü dövdüğünü söyledi. Hatta 'Bu sefer çok kötü dövdü' diyerek önceki davranışlarını da teyit etmiş oldu. Zaten Mina babası hakkında daha önce yaralama suçundan şikayetçi olmuştu. Sonra babası baskı kurunca şikayetinden vazgeçti. Çocuk bana vücudundaki darp izlerini gösterdi. Kızımın kollarında ve bacaklarında çürükler ve ezikler vardı. Ellerinin üzerinde de ısırık izleri gördüm" dedi.

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Oyuncu Deniz Uğur eski eşi Reha Muhtar’a kızının attığı mesajlar ile yanıt verdi! 13 yaşındaki Mina Deniz: Anne ben bu adamla yaşamak istemiyorum!

Muhtar ise Uğur'un açıklamalarına Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yalan, iftira ve manipülasyonla mahkemede istendiği gibi daha fazla para almak için çocuklarımı çok kötü oyunlara alet etmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Oyuncu Deniz Uğur eski eşi Reha Muhtar’a kızının attığı mesajlar ile yanıt verdi! 13 yaşındaki Mina Deniz: Anne ben bu adamla yaşamak istemiyorum!

Muhtar ayrıca kızı Mina'nın, "Diğer ifadeyi babam benim değerimi bilsin diye öyle verdim. Tartışsak da ben hep babamın yanında kalmak istiyorum. Babamdan şikayetçi olduğumu bir anlık sinirle söyledim. Babamdan kesinlikle fiziksel şiddet görmemekteyim" şeklinde ifade verdiğini paylaştı.

Oyuncu Deniz Uğur eski eşi Reha Muhtar’a kızının attığı mesajlar ile yanıt verdi! 13 yaşındaki Mina Deniz: Anne ben bu adamla yaşamak istemiyorum!

VURUYOR VURMADIM DİYOR

Uğur ise bu ifadelerin eski olduğunu eski kocası Muhtar'ın algı yaratmaya çalıştığını belirtti. Uğur son olarak kızının kendisine gönderdiği mesajı paylaştı.

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