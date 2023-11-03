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Haberler Galeri Oyuncu Deniz Uğur'dan tüm dünyaya İngilizce Gazze çağrısı! Sözleri tüyleri diken diken etti! "İyilik, kötülükle mücadele ediyor"
Giriş Tarihi: 03.11.2023 10:30 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 10:52

Oyuncu Deniz Uğur'dan tüm dünyaya İngilizce Gazze çağrısı! Sözleri tüyleri diken diken etti! "İyilik, kötülükle mücadele ediyor"

Katil İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yönelik katliamlarında 28'nci gün. 7 Ekim'den bu yana hastaneleri, mülteci kamplarını, okulları, yerleşim yerlerini ve ibadethaneleri bombalayan İsrail dünyanın gözü önünde soykırıma ve savaş suçu işlemeye devam ediyor. Türkiye de dahil birçok ülkede, İsrail ürünleri ve İsrail ordusunu mali olarak destekleyen uluslararası şirketlerin ürünleri boykot ediliyor. Dünya ülkelerine Filistin'de yaşanan insanlık suçuna bir göz yummaları için çağrılarda bulunuluyor. Tüm dünyada yapılan protestolarda "Gazze'deki katliam artık dursun" "Katil İsrail soykırımı durdur" sesleri yükseliyor. Büyük kitlelere erişebilen ünlü isimler de katliama dur çağrısında bulunuyor. Türk oyuncu Deniz Uğur da bu isimlerden oldu. Gazze'ye yapılan saldırıların ilk gününden beri İngilizce paylaşımlarda bulunan Deniz Uğur, son olarak yine tüm dünyaya seslendi. Deniz Uğur, İngilizce olarak yayınladığı mesajla insanları yapılan zulme karşı birlik olmaya davet etti.

Oyuncu Deniz Uğur’dan tüm dünyaya İngilizce Gazze çağrısı! Sözleri tüyleri diken diken etti! İyilik, kötülükle mücadele ediyor

Ünlü oyuncu Deniz Uğur, son paylaşımı ile Gazze'deki katliama dikkat çekti! İngilizce yayınladığı video ile takdir toplayan Deniz Uğur, Filistin'deki zulme karşı insanlık olarak birleşme çağrısında bulundu. Kur-an'dan örnek veren Deniz Uğur'un sözleri sosyal medyada geniş yankı buldu.

Oyuncu Deniz Uğur’dan tüm dünyaya İngilizce Gazze çağrısı! Sözleri tüyleri diken diken etti! İyilik, kötülükle mücadele ediyor

Katil İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yönelik katliamlarında 28'nci gün. İnsanlık adına tarihe kara bir leke olarak düşecek olan bu soykırım daha ne kadar sürecek?

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Oyuncu Deniz Uğur’dan tüm dünyaya İngilizce Gazze çağrısı! Sözleri tüyleri diken diken etti! İyilik, kötülükle mücadele ediyor

7 Ekim'den bu yana hastaneleri, mülteci kamplarını, okulları, yerleşim yerlerini ve ibadethaneleri bombalayan İsrail dünyanın gözü önünde soykırıma ve savaş suçu işlemeye devam ediyor. Türkiye de dahil birçok ülkede, İsrail ürünleri ve İsrail ordusunu mali olarak destekleyen uluslararası şirketlerin ürünleri boykot ediliyor. Dünya ülkeleri, Filistin'de yaşanan insanlık suçuna göz yummaları için çağrılarda bulunuluyor.

Oyuncu Deniz Uğur’dan tüm dünyaya İngilizce Gazze çağrısı! Sözleri tüyleri diken diken etti! İyilik, kötülükle mücadele ediyor

Tüm dünyada yapılan protestolarda "Gazze'deki katliam artık dursun" "Katil İsrail soykırımı durdur" sesleri yükseliyor. Büyük kitlelere erişebilen ünlü isimler de katliama dur çağrısında bulunuyor. Türk oyuncu Deniz Uğur da bu isimlerden oldu.

Oyuncu Deniz Uğur’dan tüm dünyaya İngilizce Gazze çağrısı! Sözleri tüyleri diken diken etti! İyilik, kötülükle mücadele ediyor

Gazze'ye yapılan saldırıların ilk gününden beri İngilizce paylaşımlarda bulunan Deniz Uğur, son olarak yine tüm dünyaya seslendi.

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