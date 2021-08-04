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Haberler Galeri Oyuncu Doğa Rutkay'dan duygulandıran paylaşım: Evlatlarıma bu kahramanları anlatacağım!
Giriş Tarihi: 04.08.2021 07:00 Güncelleme Tarihi: 04.08.2021 07:03

Oyuncu Doğa Rutkay'dan duygulandıran paylaşım: Evlatlarıma bu kahramanları anlatacağım!

Türkiye'de art arda çıkan orman yangınlarının birçoğu kontrol altına alınırken, bazı bölgelerde yangınlarla mücadele aralıksız olarak sürüyor. Ünlü isimler de üzüntülerini ve dualarını sosyal medya hesaplarından dile getirmeyi ihmal etmiyor. O isimlerden biri de oyuncu Doğa Rutkay Kamal. Ünlü oyuncu, Adana'da nöbet sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 46 yaşındaki itfaiye eri Mustafa Kılınç'ın fotoğrafını paylaştı. Doğa Rutkay Kamal, duygusal paylaşımında "Evlatlarıma bu kahramanları anlatacağım" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Doğa Rutkay'dan duygulandıran paylaşım: Evlatlarıma bu kahramanları anlatacağım!

Türkiye'de art arda çıkan orman yangınlarının birçoğu kontrol altına alınırken, bazı bölgelerde yangınlarla mücadele aralıksız olarak sürüyor.

Oyuncu Doğa Rutkay'dan duygulandıran paylaşım: Evlatlarıma bu kahramanları anlatacağım!

Ünlü isimler de üzüntülerini ve dualarını sosyal medya hesaplarından dile getirmeyi ihmal etmiyor.

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Oyuncu Doğa Rutkay'dan duygulandıran paylaşım: Evlatlarıma bu kahramanları anlatacağım!

O isimlerden biri de oyuncu Doğa Rutkay Kamal. Ünlü oyuncu, Adana'da nöbet sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 46 yaşındaki itfaiye eri Mustafa Kılınç'ın fotoğrafını paylaştı.

Oyuncu Doğa Rutkay'dan duygulandıran paylaşım: Evlatlarıma bu kahramanları anlatacağım!

Instagram hesabından henüz 46 yaşında hayatını kaybeden 17 yıllık itfaiye eri Mustafa Kılınç'ın fotoğrafını yayınlayan Doğa Rutkay, duygusal bir mesaj kaleme aldı.

Oyuncu Doğa Rutkay'dan duygulandıran paylaşım: Evlatlarıma bu kahramanları anlatacağım!

"NE BÜYÜK BİR ACI"

Doğa Rutkay paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

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