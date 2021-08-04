Oyuncu Doğa Rutkay'dan duygulandıran paylaşım: Evlatlarıma bu kahramanları anlatacağım!

Türkiye'de art arda çıkan orman yangınlarının birçoğu kontrol altına alınırken, bazı bölgelerde yangınlarla mücadele aralıksız olarak sürüyor. Ünlü isimler de üzüntülerini ve dualarını sosyal medya hesaplarından dile getirmeyi ihmal etmiyor. O isimlerden biri de oyuncu Doğa Rutkay Kamal. Ünlü oyuncu, Adana'da nöbet sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 46 yaşındaki itfaiye eri Mustafa Kılınç'ın fotoğrafını paylaştı. Doğa Rutkay Kamal, duygusal paylaşımında "Evlatlarıma bu kahramanları anlatacağım" ifadelerini kullandı.