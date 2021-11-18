Oyuncu Eda Ece açtı ağzını yumdu gözünü! MasterChef Danilo Zanna ile adı anılan Eda Ece çıldırdı!

Magazin kulisleri bu olayla çalkalanıyor! 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek ile yakın zamanda boşanma kararı alan MasterChef Türkiye yarışmasının İtalyan şefi Danilo Zanna'nın adı, geçmişte birlikte aynı filmde yer aldığı güzel oyuncu Eda Ece ile aşk dedikodularına karıştı. Ortaya atılan aşk iddiası sevgilisi ile bir dargın bir barışık olan Eda Ece'yi çileden çıkardı. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Eda Ece, MasterChef Danilo Zanna ile aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanlarken açtı ağzını yumdu gözünü. İşte şu sıralar basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile yeniden ayrıldıkları konuşulan Eda Ece'nin, Danilo Zanna açıklaması...