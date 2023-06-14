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Haberler Galeri Oyuncu Eda Ece'nin skandal sözleri mide bulandırdı! Tepkiler çığ gibi! "Oy için mi depremzedelere yardım ettiniz"
Giriş Tarihi: 14.06.2023 08:17 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 09:36

Oyuncu Eda Ece'nin skandal sözleri mide bulandırdı! Tepkiler çığ gibi! "Oy için mi depremzedelere yardım ettiniz"

28 Mayıs seçimlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir seçimi daha kaybetmesini hazmedemeyen oyuncu Eda Ece'nin katıldığı bir ödül töreninde yaptığı skandal depremzede eleştirisi gündem oldu. Eda Ece'nin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye oy veren depremzedeler için kullandığı, "Yani deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı, sandıktan onu anladık neyse!" sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı.

Oyuncu Eda Ece’nin skandal sözleri mide bulandırdı! Tepkiler çığ gibi! Oy için mi depremzedelere yardım ettiniz

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından devlet-millet ele ele vererek yaraların sarılması adına dünyaya örnek bir mücadele vermişti. Oyuncu Eda Ece, katıldığı bir ödül töreninde depremzede vatandaşları hedef alarak, oy tercihleri ile açık açık alay etti.

Oyuncu Eda Ece’nin skandal sözleri mide bulandırdı! Tepkiler çığ gibi! Oy için mi depremzedelere yardım ettiniz

Eda Ece, "Deprem bölgesine yaptığımız herşeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse" gibi skandal sözler kullandı.

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Oyuncu Eda Ece’nin skandal sözleri mide bulandırdı! Tepkiler çığ gibi! Oy için mi depremzedelere yardım ettiniz

Ece, katıldığı bir ödül töreninde yaptığı konuşmada, deprem bölgesinde yaşayan ve Cumhur İttifakı'na, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye oy veren seçmenleri küstahça aşağıladı.

Oyuncu Eda Ece’nin skandal sözleri mide bulandırdı! Tepkiler çığ gibi! Oy için mi depremzedelere yardım ettiniz

Ece'nin sözlerine salonda bulunanların kahkaha atması ise ayrıca dikkat çekti.

Oyuncu Eda Ece’nin skandal sözleri mide bulandırdı! Tepkiler çığ gibi! Oy için mi depremzedelere yardım ettiniz

Seçim zaferini hazmedemeyen Eda Ece'nin skandal esprisine sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı.

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