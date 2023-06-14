Giriş Tarihi: 14.06.2023 08:17
Güncelleme Tarihi: 14.06.2023
09:36
Oyuncu Eda Ece'nin skandal sözleri mide bulandırdı! Tepkiler çığ gibi! "Oy için mi depremzedelere yardım ettiniz"
28 Mayıs seçimlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir seçimi daha kaybetmesini hazmedemeyen oyuncu Eda Ece'nin katıldığı bir ödül töreninde yaptığı skandal depremzede eleştirisi gündem oldu. Eda Ece'nin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye oy veren depremzedeler için kullandığı, "Yani deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı, sandıktan onu anladık neyse!" sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı.