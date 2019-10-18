Oyuncu Efecan Şenolmaz ile adı taciz davasına karışan Elit İşcan hakkındaki gerçekle şoke etti!

Küçük Kadınlar dizisindeki başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken oynadığı Beş Vakit filmi ile Umut Veren Genç Kadın Oyuncu ödülüne layık görülen genç oyuncu Elit İşcan cinsel taciz haberleri ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Kendisi gibi oyuncu Efecan Şenolsun'un cinsel tacizine maruz kaldığını iddia eden Elit İşcan şikayette bulunmuş dava görülmeye başlanmıştı. Taciz haberi ile gündeme gelen Elit İşcan bir anda sosyal medyada en çok aratılan isimlerden oldu. Onu hatırlayanlar yılların nasıl çabuk geçtiğine düşüne dursun Elit İşcan artık tanıdığımız o küçük kız değil. Doğal güzelliği ile dikkat çeken Elit İşcan başarılı işlere imza atmaya devam ederken çoğu oyuncular gibi aslında çok da değişmemiş. Estetik operasyonlarla kendini değiştiren sanatçıların aksine neredeyse hiç değişmemiş. Oyuncu Elit İşcan'ın son halini görenler tam da bu yüzden olacak ki Elit İşcan'ın özellikle yaşını çok merak ediyor. Peki Elit İşcan kaç yaşında? İşte güzel oyuncu Elit İşcan'ın yaşı ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yaşları...