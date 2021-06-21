Giriş Tarihi: 21.06.2021 10:09Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 10:10
Oyuncu Esra Bilgiç güzelliğiyle mest etti... Esra Bilgiç'ten çok özel pozlar!
Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan olarak müthiş bir çıkış yapmıştı. Son olarak Ramo dizisinde yer alan Esra Bilgiç, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı olmayı başarıyor. Final yapan Ramo dizisinde Sibel karakteri ile büyük beğeni toplayan Esra Bilgiç yeni dizi çalışalaraına başladı bile. Yaz tatilinde yaptığı paylaşımlarla sosyal medyayı sallayan Esra Bilgiç'ten çok özel kareler gelmeye devam ediyor. İşte Esra Bilgiç'in beğeni toplayan halleri...