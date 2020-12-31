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Haberler Galeri Oyuncu Fahriye Evcen'den ardı ardına yeni pozlar! Fahriye Evcen'in oğlu Karan annesinden rol çaldı!

Oyuncu 'den ardı ardına yeni pozlar! annesinden rol çaldı!

ile 'in aşkı dizi setinde başlayıp nikah masasına taşınmıştı. 2017 yılında hayatlarını birleştiren Burak Özçivit ile Fahriye Evcen mutlu evliliklerini oğulları Karan'ın doğumu ile taçlandırmıştı. Ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in oğulları Karan da en az anne babası kadar ünlü. oldukça seven Fahriye Evcen oğlu Karan ile olan pozlarına yenisini ekledi. Doğal güzelliğiyle büyüleyen ile olan paylaşımına beğeni yağdı. İşte Fahriye Evcen ile oğlu Karan Özçivit'in kalp ısıtan pozları...

Giriş Tarihi: 31.12.2020 08:22 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 08:23
Oyuncu Fahriye Evcen'den ardı ardına yeni pozlar! Fahriye Evcen'in oğlu Karan annesinden rol çaldı!

ile 'in aşkı dizi setinde başlayıp nikah masasına taşınmıştı. 2017 yılında hayatlarını birleştiren Burak Özçivit ile Fahriye Evcen mutlu evliliklerini oğulları Karan'ın doğumu ile taçlandırmıştı.

Oyuncu Fahriye Evcen'den ardı ardına yeni pozlar! Fahriye Evcen'in oğlu Karan annesinden rol çaldı!

Ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan ile 'in oğulları Karan da en az anne babası kadar ünlü.

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Oyuncu Fahriye Evcen'den ardı ardına yeni pozlar! Fahriye Evcen'in oğlu Karan annesinden rol çaldı!

oldukça seven oğlu Karan ile olan pozlarına yenisini ekledi.

Oyuncu Fahriye Evcen'den ardı ardına yeni pozlar! Fahriye Evcen'in oğlu Karan annesinden rol çaldı!

İşte 'in eşi ile oğlu Karan Özçivit'in kalp ısıtan pozları...

Oyuncu Fahriye Evcen'den ardı ardına yeni pozlar! Fahriye Evcen'in oğlu Karan annesinden rol çaldı!

Doğal güzelliğiyle büyüleyen 'in oğlu Karan ile olan paylaşımına beğeni yağdı.

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