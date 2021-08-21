Oyuncu Gökçe Bahadır aradığı aşkı ünlü müzisyende buldu! Gökçe Bahadır’ın yeni sevgilisi bakın kim çıktı...

Ünlü oyuncu, "Emir Ersoy'un albümünde şarkı söyledik. Hatta Gülse Birsel'in şarkısı çıktı. Bilindik şarkıları farklı versiyonlarla söyledik. Bu ay sonu şarkı çıkacak. Biraz onun heyecanı var." diye konuşmuştu.