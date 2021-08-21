Oyuncu Gökçe Bahadır aradığı aşkı ünlü müzisyende buldu! Gökçe Bahadır’ın yeni sevgilisi bakın kim çıktı...

Uzun süredir ekranlardan uzak duran ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, özel hayatıyla son dönemde adından söz ettiriyor. Gökçe Bahadır'ın Yunan işletmeci Yiannis Magnos ile ilişkisi sona erdikten sonra eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile adı aşk dedikodularına karışmıştı. Ancak bu iddiaları yalanlayan ikiliden Bahadır, aradığı aşkı ünlü müzisyende buldu. İddialara göre güzel oyuncu, gönlünü Haziran ayında "Sezenli Şarkılar" projesinde birlikte yer aldığı arkadaşına kaptırdı. İşte Gökçe Bahadır'ın merak edilen yeni sevgilisi...