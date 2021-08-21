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Haberler Galeri Oyuncu Gökçe Bahadır aradığı aşkı ünlü müzisyende buldu! Gökçe Bahadır'ın yeni sevgilisi bakın kim çıktı...
Giriş Tarihi: 21.08.2021 11:56 Güncelleme Tarihi: 21.08.2021 12:00

Oyuncu Gökçe Bahadır aradığı aşkı ünlü müzisyende buldu! Gökçe Bahadır'ın yeni sevgilisi bakın kim çıktı...

Uzun süredir ekranlardan uzak duran ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, özel hayatıyla son dönemde adından söz ettiriyor. Gökçe Bahadır'ın Yunan işletmeci Yiannis Magnos ile ilişkisi sona erdikten sonra eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile adı aşk dedikodularına karışmıştı. Ancak bu iddiaları yalanlayan ikiliden Bahadır, aradığı aşkı ünlü müzisyende buldu. İddialara göre güzel oyuncu, gönlünü Haziran ayında "Sezenli Şarkılar" projesinde birlikte yer aldığı arkadaşına kaptırdı. İşte Gökçe Bahadır'ın merak edilen yeni sevgilisi...

Oyuncu Gökçe Bahadır aradığı aşkı ünlü müzisyende buldu! Gökçe Bahadır’ın yeni sevgilisi bakın kim çıktı...

Yunan işletmeci Yiannis Magnos ile ilişkisini noktaladıktan sonra adı eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile aşk dedikodularına karışan Gökçe Bahadır, aradığı mutluluğu sonunda buldu.

Oyuncu Gökçe Bahadır aradığı aşkı ünlü müzisyende buldu! Gökçe Bahadır’ın yeni sevgilisi bakın kim çıktı...

Konuşulanlara göre; Ünlü oyuncu, müzisyen Emir Ersoy ile aşk yaşamaya başladı.

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Oyuncu Gökçe Bahadır aradığı aşkı ünlü müzisyende buldu! Gökçe Bahadır’ın yeni sevgilisi bakın kim çıktı...

Ersoy'un "Sezenli Şarkılar" projesinde "Hepsi Senin Mi?" parçasında birlikte yer alan çiftin arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüştü. İkili beraberliklerini gözlerden uzak tutuyor.

Oyuncu Gökçe Bahadır aradığı aşkı ünlü müzisyende buldu! Gökçe Bahadır’ın yeni sevgilisi bakın kim çıktı...

"BİRAZ HEYECAN VAR" DEMİŞTİ

Haziran ayında objektiflere yansıyan Gökçe Bahadır, 9 kadın oyuncunun bir araya geldiği Emir Ersoy'un "1977" albümü için heyecan duyduğunu söylemişti.

Oyuncu Gökçe Bahadır aradığı aşkı ünlü müzisyende buldu! Gökçe Bahadır’ın yeni sevgilisi bakın kim çıktı...

Ünlü oyuncu, "Emir Ersoy'un albümünde şarkı söyledik. Hatta Gülse Birsel'in şarkısı çıktı. Bilindik şarkıları farklı versiyonlarla söyledik. Bu ay sonu şarkı çıkacak. Biraz onun heyecanı var." diye konuşmuştu.

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