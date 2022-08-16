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Haberler Galeri Oyuncu Gülcan Arslan tatil karelerine yenilerini ekledi! Bikinili pozlarıyla takipçilerini büyüledi
Giriş Tarihi: 16.08.2022 11:59 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022 12:15

Oyuncu Gülcan Arslan tatil karelerine yenilerini ekledi! Bikinili pozlarıyla takipçilerini büyüledi

Güzel oyuncu Gülcan Arslan, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor. Son olarak Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Gülcan Arslan, tatil sezonun açtı. Meşhur dövmesiyle dikkatleri toplayan 35 yaşındaki oyuncu, mavi elbisesiyle gece poz verdi. Gülcan Arslan'ın pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Oyuncu Gülcan Arslan tatil karelerine yenilerini ekledi! Bikinili pozlarıyla takipçilerini büyüledi

Ünlü oyuncu Gülcan Arslan, Doğduğun Ev Kaderinidr dizisinin ardından Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Despina karakterine can vermişti. 35 yaşındaki ünlü güzel, son olarak kendisi gibi oyuncu olan Uraz Kaygılaroğlu ile ilişki yaşamıştı.

Oyuncu Gülcan Arslan tatil karelerine yenilerini ekledi! Bikinili pozlarıyla takipçilerini büyüledi

Ünlü güzel, Bülent İnal ile başrolünde yer aldığı 'Bir Çocuk Sevdim' dizisindeki Mine karakteriyle tanınmıştı.

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Oyuncu Gülcan Arslan tatil karelerine yenilerini ekledi! Bikinili pozlarıyla takipçilerini büyüledi

Zayıflığıyla dikkat çeken ünlü oyuncu, paylaşımlarıyla oldukça adından bahsettiriyor.

Oyuncu Gülcan Arslan tatil karelerine yenilerini ekledi! Bikinili pozlarıyla takipçilerini büyüledi

Güzel oyuncu iddialı karelerini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Oyuncu Gülcan Arslan tatil karelerine yenilerini ekledi! Bikinili pozlarıyla takipçilerini büyüledi

Gülcan Arslan, cesur pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

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