Giriş Tarihi: 16.08.2022 11:59
Güncelleme Tarihi: 16.08.2022
12:15
Oyuncu Gülcan Arslan tatil karelerine yenilerini ekledi! Bikinili pozlarıyla takipçilerini büyüledi
Güzel oyuncu Gülcan Arslan, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor. Son olarak Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Gülcan Arslan, tatil sezonun açtı. Meşhur dövmesiyle dikkatleri toplayan 35 yaşındaki oyuncu, mavi elbisesiyle gece poz verdi. Gülcan Arslan'ın pozlarına beğeni ve yorum yağdı.