Giriş Tarihi: 19.12.2022 11:11
Güncelleme Tarihi: 19.12.2022
12:06
Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun yeni imajı Hazal Kaya'ya benzetildi! "Dilim tutuldu, çok yakışmış"
Hayal Köseoğlu, bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Pelin karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Ardından Muhteşem Yüzyıl ve Mucize Doktor dizileriyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, son yılların en popüler isimlerinden oldu. Sosyla medya hesabında 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan Köseoğlu, yaptığı dikkat çekici açıklamalarla da gündem oluyor. Hayal Köseoğlu son olarak imajını değiştirdi. Ünlü oyuncunun yeni saçları ise takipçileri tarafından çok beğenilldi. İşte Hayal Köseoğlu'nun son hali...