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Haberler Galeri Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun yeni imajı Hazal Kaya'ya benzetildi! "Dilim tutuldu, çok yakışmış"
Giriş Tarihi: 19.12.2022 11:11 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 12:06

Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun yeni imajı Hazal Kaya'ya benzetildi! "Dilim tutuldu, çok yakışmış"

Hayal Köseoğlu, bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Pelin karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Ardından Muhteşem Yüzyıl ve Mucize Doktor dizileriyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, son yılların en popüler isimlerinden oldu. Sosyla medya hesabında 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan Köseoğlu, yaptığı dikkat çekici açıklamalarla da gündem oluyor. Hayal Köseoğlu son olarak imajını değiştirdi. Ünlü oyuncunun yeni saçları ise takipçileri tarafından çok beğenilldi. İşte Hayal Köseoğlu'nun son hali...

Oyuncu Hayal Köseoğlu’nun yeni imajı Hazal Kaya’ya benzetildi! Dilim tutuldu, çok yakışmış

Aşk-ı Memnu'da canlandırdığı Pelin karakteriyle hafızalara kazınan Hayal Köseoğlu, rol aldığı yeni yapımlarla son yılların en popüler isimlerinden oldu.

Oyuncu Hayal Köseoğlu’nun yeni imajı Hazal Kaya’ya benzetildi! Dilim tutuldu, çok yakışmış

Mucize Doktor '7. Koğuştaki Mucize', 'Sesinde Aşk Var' ve 'Bir Nefes Daha' gibi yapımlarda yer alan güzel oyuncu Hayal Köseoğlu zaman zaman yaptığı açıklamalarla da adından söz ettiriyor.

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Oyuncu Hayal Köseoğlu’nun yeni imajı Hazal Kaya’ya benzetildi! Dilim tutuldu, çok yakışmış

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Köseoğlu, iddialı pozlarıyla takipçilerini mest ediyor.

Oyuncu Hayal Köseoğlu’nun yeni imajı Hazal Kaya’ya benzetildi! Dilim tutuldu, çok yakışmış

29 yaşındaki ünlü oyuncunun Instagram hesabından yayınladığı karelerine ise beğeni ve yorum yağıyor.

Oyuncu Hayal Köseoğlu’nun yeni imajı Hazal Kaya’ya benzetildi! Dilim tutuldu, çok yakışmış

Güzel oyuncu son olarak imajını değşitirdi. Yıllardır kullandığı sarı saçlarından vazgeçen Köseoğlu, bambaşka birine dönüştü. Köseoğlu'nun yeni saçları takipçileri tarafından çok beğenilldi. Köseoğlu'nun beğeni yağan yeni haline, "Dilim tutuldu, Aşırı iyi olmuş, Hazal Kaya'ya benzemiş çok yakışmış, Hayallerimin hayalisin, Harika olmuş" yorumları yağdı.


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