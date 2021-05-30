Oyuncu İlayda Alişan tatil sezonunu açtı! 25 yaşındaki İlayda Alişan'dan bikinili pozlar...

Yer aldığı dizisi ile dikkat çeken son dönemin gelecek vadeden genç yeteneklerinden İlayda Alişan sosyal medyanında ilgi odağı olmayı başardı. Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunan İlayda Alişan'ın paylaşımlarına beğeni yağıyor. Dizisinin final yapmasıyla tatil sezonunu açan 25 yaşındaki güzel oyuncu İlayda Alişan son olarak sosyal medya hesabından biknili pozlarını paylaştı. Doğal güzelliğiyle dikkat çeken İlayda Alişan'ın sıfır makyaj hali mest etti... Beğeni ve yorum yağan İlayda Alişan'nın bikinili pozları kısa sürede sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. İşte İlayda Alişan'ın Instagram halleri...