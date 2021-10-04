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Haberler Galeri Oyuncu İlayda Alişan'dan estetik açıklaması! İlayda Alişan hakkındaki yorumlara sert çıktı!
Giriş Tarihi: 04.10.2021 15:31 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 15:34

Oyuncu İlayda Alişan'dan estetik açıklaması! İlayda Alişan hakkındaki yorumlara sert çıktı!

"Çukur" dizisinde hayat verdiği 'Akşın' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan, "Masumiyet" dizisinden sonra da "Kırmızı Oda" ile adından söz ettiren oyuncu İlayda Alişan, son dönemde her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Dizi setinde tanışıp birliktelik yaşamaya başladığı rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile kısa süre önce yollarını ayıran Alişan, geçtiğimiz yıllara ait bir karesiyle gündem olmuştu. Güzel oyuncuyu görenler, "estetik güzeli mi?" diye sormuştu. İlayda Alişan, olay yaratan o fotoğrafıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Oyuncu İlayda Alişan’dan estetik açıklaması! İlayda Alişan hakkındaki yorumlara sert çıktı!

Final yapan 'Çukur' dizisinde hayat verdiği 'Akşın Koçovalı' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran, 'Masumiyet'te sergilediği performansla da dikkat çekmişti.

Oyuncu İlayda Alişan’dan estetik açıklaması! İlayda Alişan hakkındaki yorumlara sert çıktı!

Geçtiğimiz mayıs ayında sona eren 'Masumiyet' dizisindeki rol arkadaşı ile aşk yaşayan oyuncu, geçtiğimiz günlerde Serkay Tütüncü ile yollarını ayırdı.

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Oyuncu İlayda Alişan’dan estetik açıklaması! İlayda Alişan hakkındaki yorumlara sert çıktı!

Şimdilerde 'Kırmızı Oda' dizisinde 'Süveyda' karakterini canlandıran oyuncu, geçmiş yıllara ait bir fotoğrafla konuşuluyor.

Oyuncu İlayda Alişan’dan estetik açıklaması! İlayda Alişan hakkındaki yorumlara sert çıktı!

25 yaşındaki İlayda Alişan'ın sosyal medyada gündem olan yıllar öncesine ait bu fotoğrafı, 'estetik' iddialarını da beraberinde getirdi.

Oyuncu İlayda Alişan’dan estetik açıklaması! İlayda Alişan hakkındaki yorumlara sert çıktı!

Bazı sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncunun estetik yaptırdığını ve yüzünün değiştiğini savundu. Çok sayıda kullanıcı ise Alişan'ın güzelliğine vurgu yapıp, hiç değişmediğini belirtti.

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