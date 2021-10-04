Oyuncu İlayda Alişan’dan estetik açıklaması! İlayda Alişan hakkındaki yorumlara sert çıktı!

"Çukur" dizisinde hayat verdiği 'Akşın' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan, "Masumiyet" dizisinden sonra da "Kırmızı Oda" ile adından söz ettiren oyuncu İlayda Alişan, son dönemde her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Dizi setinde tanışıp birliktelik yaşamaya başladığı rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile kısa süre önce yollarını ayıran Alişan, geçtiğimiz yıllara ait bir karesiyle gündem olmuştu. Güzel oyuncuyu görenler, "estetik güzeli mi?" diye sormuştu. İlayda Alişan, olay yaratan o fotoğrafıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.