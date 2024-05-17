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Giriş Tarihi: 17.05.2024 14:22 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 15:36

Oyuncu İpek Erdem anlattı: Barbie’yi silebilmek için elimden geleni yaptım!

Sevgiyle, korkutulmadan ve özgür bırakılarak büyüdü. Çocukluğu odasında resim yaparak geçti. Kendi deyimiyle o, adeta sanatçı olarak yaratıldı. 7 yaşında da oyuncu olmaya karar verdi… "Hayat Bilgisi" dizisinde canlandırdığı 'Barbie' karakteriyle hafızalarımıza kazınan İpek Erdem, Sabah Günaydın TV'de bu haftaki konuğum oldu. Hayat hikayesinden kariyer sürecine, merak edilenlerini anlattı.

YASEMİN DÖNGEL
Oyuncu İpek Erdem anlattı: Barbie’yi silebilmek için elimden geleni yaptım!

Konservatuvar aşkıyla 18 yaşında İstanbul'a gelen İpek Erdem'in, "Hayat Bilgisi" dizisinden gelen teklifle hayatı değişti. Bir anda şöhreti yakalayan Erdem, aslında istediğinin ünlü olmak olmadığını dile getirip "İnanın 0,1 bile öyle bir isteğim yoktu hayatta" dedi. Barbie karakterinin üzerine yapışmasından dolayı çok canının sıkıldığını belirten oyuncu, "Bunu silebilmek için elimden geleni yaptım ama sonra ama barıştım bununla" ifadelerini kullandı. İş dolayısıyla uzun süre yurt dışında bir hayat sürdüren İpek Erdem, Türkiye'nin değerini anladığını da açıklayarak şöyle konuştu: Uzaklarda yaşayınca anladım, dünyanın en değerli yeri türkiye!

İşte röportajın tüm detayları…

Oyuncu İpek Erdem anlattı: Barbie’yi silebilmek için elimden geleni yaptım!

-Nasılsınız, nasıl gidiyor hayat?

İyiyim. Çok güzel gidiyor. Tam istediğim, tam düşündüğüm gibi gidiyor. Bugünlerde böyle meyve vermeye de başladı o yüzden çok mutluyum.

-Sporcu bir ailede büyüyüp oyunculuğa evrilen bir kariyer… Şöyle biraz eskilere gitsek ilk olarak, nasıl bir çocukluk geçirdin?

Bu büyük bir cümle ama ben baya sanatçı yaratılmışım. Benim çocukluğum odamda resim yaparak geçti. Anne-baba konusunda çok şanslı hissediyorum kendimi. Anneme de babama da çok aşığım. Belki de çok güzel bir sevgiyle korkutulmadan ve özgür bırakılarak şahane büyütmüşler bence. Bir sabah uyanırdım mesela, ağabeyim Almanya'dan kamptan bir masa dolusu oyuncakla gelmiş. "Sürpriz" derdi, o kadar umurumda olmazdı ki benim oyuncak falan. Onları dizer sonra resme devam ederdim. O dönem defilelerde Merve İldeniz'lerin koreografileri vardı dans ederlerdi falan o yükseltinin üstünde olma fikri benim çok hoşuma giderdi ve onlar dans ediyordu ya, benim de hangi koşulda olursam olayım kendimi tutamadığım şey dans etmek. Olur olmadık yerlerde asla tutamıyorum kendimi, asla utanamıyorum bu durumdan. O yüzden dans etmeleri çok hoşuma giderdi, "Ben de böyle bir şey yapacağım" derdim.

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Oyuncu İpek Erdem anlattı: Barbie’yi silebilmek için elimden geleni yaptım!

"TAM OLARAK İSTEDİĞİM ŞEY BU" DEDİM

7 yaşında ilk tiyatroya götürdüler beni. "Yükselti, insanlar üstünde ve sözlü" dedim ki tamam, tam olarak istediğim şey bu. Babam işkolik olduğu için çok bir şeyime katılamamıştı ama ilkokul müsamereme gelmişti. Orada yeteneğimi fark ediyor ve 12 yaşında Bursa'da tiyatro oyunlarında oynamaya başlıyorum. Sonra bir dönem vazgeçirdiler. Sudan çıkmış balığa döndüm, hayatım boyunca başka bir şey düşünememişim. En fazla iç mimarlık dedim, o da sülalede çok var. Babam "17 yaşına gel ne yaparsan yap" derdi, 17'de dedim ki, "Yok baba, ben başka bir şey okuyamayacağım. Ben gidiyorum konservatuvara" o da "Hayır" dedi hiç huyu değildir. Onu ciddiye almayıp çalışmaya devam ettim. En zorunun İstanbul Üniversitesi olduğunu öğrenmiş, "Sadece İstanbul" dedi, "Tamam" dedim. Girdim ve kazandım. 18 yaşında İstanbul'a geldim. Hemen akabinde "Hayat Bilgisi" geldi.

Oyuncu İpek Erdem anlattı: Barbie’yi silebilmek için elimden geleni yaptım!

BARBIE'Yİ SİLEBİLMEK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPTIM!

-"Hayat Bilgisi" için hayatınızın dönüm noktası desek yalan olmaz sanırım. Üzerinize yapışmış gibi hissediyor musunuz?

Ben tiyatro aşkıyla geldim. Hayatımda yapmak istediğim şey birbirinden farklı karakterler canlandırmaktı. O yüzden çok uyuz olmuştum. Dedim ki "Eyvah yapıştı." Çok canım sıkılmıştı. Ve ben bunu silebilmek için elimden geleni yaptım. Hatta geçen fark ettim, ben Barbie'den sonra hiç güzel kadın oynamamışım. Hep köylü bir kadın, inat ve ısrarla birbirinden farklı karakterler oynadım. Sonra ama barıştım bununla. Çok hoşuma gitti. Bu süreç içinde Barbie'nin getirdiği güzellikleri yaşadım. Büyüdükçe öğrendikçe anlamaya başladım. O beni 20 seni boyunca korudu bir taraftan da. Hala kapılar açıyor. O yüzden şu anda çok barışığım. Ve seyirciyle de çok güzel bir bağ var aramızda. O yüzden bununla çok mutluyum.

Oyuncu İpek Erdem anlattı: Barbie’yi silebilmek için elimden geleni yaptım!

GANİ MÜJDE BİZE REKLAM YAPTIRMADI

-Dönemin en iyi işlerinin başında geliyordu, izlemeyen yoktu. Siz düşündüğünüz zaman neler hissediyorsunuz?

Çocuk bahçesi gibiydi. Hepimiz çok küçüktük. Önde görünenden fazlası vardı arkada. Perran Kutman'a zaten aşıktım, idolümdü. Hala da öyle. Çok güzeldi, git gide daha da özelleşti. Devam eden süreçte daha da güzelleşti. Bir de enteresan bir şekilde hepimiz aynı tür çıktık. Hiçbirimiz popüler olma derdi olan insanlar olmadık. Mesela Gani Müjde özellikle bize reklam yaptırmadı. Bence bir taraftan çok doğru bir şey yapmış. Geçenlerde bir şey için izlemem gerekti, gerçekten her bölüm çok öğretici bir konu işlemişiz. Çok çok değerliydi. 3 sene gerçekten çok güzel geçti. Beraber büyüdük işte.

-Görüşüyor musunuz hala?

Görüşüyoruz tabii görüşüyoruz.

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