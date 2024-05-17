Giriş Tarihi: 17.05.2024 14:22
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024
15:36
Oyuncu İpek Erdem anlattı: Barbie’yi silebilmek için elimden geleni yaptım!
Sevgiyle, korkutulmadan ve özgür bırakılarak büyüdü. Çocukluğu odasında resim yaparak geçti. Kendi deyimiyle o, adeta sanatçı olarak yaratıldı. 7 yaşında da oyuncu olmaya karar verdi… "Hayat Bilgisi" dizisinde canlandırdığı 'Barbie' karakteriyle hafızalarımıza kazınan İpek Erdem, Sabah Günaydın TV'de bu haftaki konuğum oldu. Hayat hikayesinden kariyer sürecine, merak edilenlerini anlattı.