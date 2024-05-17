Oyuncu İpek Erdem anlattı: Barbie’yi silebilmek için elimden geleni yaptım!

-Nasılsınız, nasıl gidiyor hayat?

İyiyim. Çok güzel gidiyor. Tam istediğim, tam düşündüğüm gibi gidiyor. Bugünlerde böyle meyve vermeye de başladı o yüzden çok mutluyum.

-Sporcu bir ailede büyüyüp oyunculuğa evrilen bir kariyer… Şöyle biraz eskilere gitsek ilk olarak, nasıl bir çocukluk geçirdin?

Bu büyük bir cümle ama ben baya sanatçı yaratılmışım. Benim çocukluğum odamda resim yaparak geçti. Anne-baba konusunda çok şanslı hissediyorum kendimi. Anneme de babama da çok aşığım. Belki de çok güzel bir sevgiyle korkutulmadan ve özgür bırakılarak şahane büyütmüşler bence. Bir sabah uyanırdım mesela, ağabeyim Almanya'dan kamptan bir masa dolusu oyuncakla gelmiş. "Sürpriz" derdi, o kadar umurumda olmazdı ki benim oyuncak falan. Onları dizer sonra resme devam ederdim. O dönem defilelerde Merve İldeniz'lerin koreografileri vardı dans ederlerdi falan o yükseltinin üstünde olma fikri benim çok hoşuma giderdi ve onlar dans ediyordu ya, benim de hangi koşulda olursam olayım kendimi tutamadığım şey dans etmek. Olur olmadık yerlerde asla tutamıyorum kendimi, asla utanamıyorum bu durumdan. O yüzden dans etmeleri çok hoşuma giderdi, "Ben de böyle bir şey yapacağım" derdim.