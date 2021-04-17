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Haberler Galeri Oyuncu Kerem Alışık bir TIR'ın arkasında babası Sadri Alışık'ın resmini görünce bakın ne yaptı? Kerem Alışık'ın baba özlemi...
Giriş Tarihi: 16.04.2021 07:53 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 12:54

Oyuncu bir TIR'ın arkasında babası 'ın resmini görünce bakın ne yaptı? Kerem Alışık'ın baba özlemi...

, dizisinin çekildiği 'dan 'a giderken bir TIR'ın arkasında babası 'ın resmini gördü. Başına gelen olayı anlatan Kerem Alışık, ölümünün üzerinden 26 yıl geçen babası usta oyuncu Sadri Alışık'a duyduğu özlemi her fırsatta dile getiriyor. Yine öyle özel bir an yaşayan Kerem Alışık TIR'ın arkasında babası Sadri Alışık'ın resmini görünce bakın ne yaptı?

İLKER GEZİCİ
Oyuncu Kerem Alışık bir TIR'ın arkasında babası Sadri Alışık'ın resmini görünce bakın ne yaptı? Kerem Alışık'ın baba özlemi...

, ölümünün üzerinden 26 yıl geçen babası usta oyuncu 'a duyduğu özlemi her fırsatta dile getiriyor. Yine öyle özel bir an yaşayan Kerem Alışık bir TIR'ın arkasında babası Sadri Alışık'ın resmini görünce bakın ne yaptı?

Oyuncu Kerem Alışık bir TIR'ın arkasında babası Sadri Alışık'ın resmini görünce bakın ne yaptı? Kerem Alışık'ın baba özlemi...

Bir Zamanlar Çukuova'nın Fekeli'si başından geçen olayı şöyle anlattı:

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Oyuncu Kerem Alışık bir TIR'ın arkasında babası Sadri Alışık'ın resmini görünce bakın ne yaptı? Kerem Alışık'ın baba özlemi...

"O TIR'ı takip ettim ister istemez. Biraz hüzün, biraz efkar....

Oyuncu Kerem Alışık bir TIR'ın arkasında babası Sadri Alışık'ın resmini görünce bakın ne yaptı? Kerem Alışık'ın baba özlemi...

Çocukluğu falan geliyor insanın aklına...

Oyuncu Kerem Alışık bir TIR'ın arkasında babası Sadri Alışık'ın resmini görünce bakın ne yaptı? Kerem Alışık'ın baba özlemi...

TIR'ı takip edeceğim diye yanlış yola girdim. Ama yol nasıl güzeldi anlatamam.

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