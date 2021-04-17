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Giriş Tarihi: 16.04.2021 07:53Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 12:54
Oyuncu Kerem Alışık bir TIR'ın arkasında babası Sadri Alışık'ın resmini görünce bakın ne yaptı? Kerem Alışık'ın baba özlemi...
Kerem Alışık, Bir Zamanlar Çukurova dizisinin çekildiği Adana'dan Ceyhan'a giderken bir TIR'ın arkasında babası Sadri Alışık'ın resmini gördü. Başına gelen olayı anlatan Kerem Alışık, ölümünün üzerinden 26 yıl geçen babası usta oyuncu Sadri Alışık'a duyduğu özlemi her fırsatta dile getiriyor. Yine öyle özel bir an yaşayan Kerem Alışık TIR'ın arkasında babası Sadri Alışık'ın resmini görünce bakın ne yaptı?