Kerem Alışık, ölümünün üzerinden 26 yıl geçen babası usta oyuncu Sadri Alışık'a duyduğu özlemi her fırsatta dile getiriyor. Yine öyle özel bir an yaşayan Kerem Alışık bir TIR'ın arkasında babası Sadri Alışık'ın resmini görünce bakın ne yaptı?