Giriş Tarihi: 24.11.2021 09:36Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 09:36
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer kararını verdi! Bebek heyecanı yaşayan çift İstanbul'u terk etti
Bir süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı eşi Başak Dizer'den geçtiğimiz günlerde bebek müjdesi gelmişti. Haberleri doğrulayan Tatlıtuğ, "Çok güzel bir duygu, çok mutluyuz. Allah isteyen herkese nasip etsin" demişti. Son olarak ünlü oyuncu, eşinin hamile olması nedeniyle Muğla'nın Bodrum ilçesine gitti. Mutluluktan havalara uçan çift, altı ay boyunca İstanbul-Bodrum arası mekik dokuyacak...