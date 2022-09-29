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Haberler Galeri Oyuncu Kubilay Aka ile fenomen Danla Bilic aşklarını ilan etmişti! Aşk hayatıyla ilgili konuştu
Giriş Tarihi: 29.09.2022 15:29 Güncelleme Tarihi: 29.09.2022 15:30

Oyuncu Kubilay Aka ile fenomen Danla Bilic aşklarını ilan etmişti! Aşk hayatıyla ilgili konuştu

Yakışıklı oyuncu Kubilay Aka ile ünlü fenomen Danla Bilic konserde sarmaş dolaş görüntülenmişti. Şarkıcı Berkay'ın konserine el ele gelen Kubilay Aka ile Danla Bilic samimi halleri ile ilişkilerini ele güne haykırmıştı. Kısa bir süre önce sevgilisinden ayrılan Danla Bilic ve Kubilay Aka'nın samimi dansı sosyal medyaya damga vurdu. Danla Bilic ise yeni aşkı Kubilay Aka ile ilk karesini Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmemişti. Kubilay Aka ile yeni bir ilişkiye başlayan fenomen Danla Bilic, aşk hayatıyla ilgili açıklama yaptı.

Oyuncu Kubilay Aka ile fenomen Danla Bilic aşklarını ilan etmişti! Aşk hayatıyla ilgili konuştu

Kubilay Aka ile yeni bir ilişkiye başlayan fenomen Danla Bilic, aşk hayatıyla ilgili açıklama yaptı. Instagram fenomeni Danla Bilic, bir süredir oyuncu Kubilay Aka ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde Kubilay Aka ile el ele görüntülenen Danla Bilic, sosyal medya sayfasından kendisine yöneltilen aşk sorusuna yanıt verdi.

Oyuncu Kubilay Aka ile fenomen Danla Bilic aşklarını ilan etmişti! Aşk hayatıyla ilgili konuştu

"SAÇ RENGİNDEN ANLIYORUZ"
Danla Bilic, bir Instagram kullanıcısının "Saç renginden ilişki durumunu anlayabiliriz. Yani çoğunlukla. Koyu renkli olduğunda hep sevgilin var." yorumu üzerine dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

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Oyuncu Kubilay Aka ile fenomen Danla Bilic aşklarını ilan etmişti! Aşk hayatıyla ilgili konuştu

"BOŞTA BIRAKMIYORLAR"
"Hakkımda duyduğum en yanlış ve saygısız tespit." sözleriyle bu yorumu ti'ye alan Danla Bilic, "Eğer böyle olsaydı benim saçlarım siyah falan olmalıydı. Çünkü ben hiç boşta kalmıyorum." diyerek kahkaha attı.

Oyuncu Kubilay Aka ile fenomen Danla Bilic aşklarını ilan etmişti! Aşk hayatıyla ilgili konuştu

Kısa bir süre önce sevgilisinden ayrılan Danla Bilic ve Kubilay Aka'nın samimi dansı sosyal medyaya damga vurdu. Oyuncu Kubilay Aka ve YouTuber Danla Bilic, gittikleri Berkay Şahin konserinde samimi bir şekilde görüntülemişti.

Oyuncu Kubilay Aka ile fenomen Danla Bilic aşklarını ilan etmişti! Aşk hayatıyla ilgili konuştu

Magazin kulisleri sürpriz aşkı konuşuyor! Yakışıklı oyuncu Kubilay Aka ile ünlü fenomen Danla Bilic konserde sarmaş dolaş!

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