Giriş Tarihi: 29.09.2022 15:29 Güncelleme Tarihi: 29.09.2022 15:30

Oyuncu Kubilay Aka ile fenomen Danla Bilic aşklarını ilan etmişti! Aşk hayatıyla ilgili konuştu

Yakışıklı oyuncu Kubilay Aka ile ünlü fenomen Danla Bilic konserde sarmaş dolaş görüntülenmişti. Şarkıcı Berkay'ın konserine el ele gelen Kubilay Aka ile Danla Bilic samimi halleri ile ilişkilerini ele güne haykırmıştı. Kısa bir süre önce sevgilisinden ayrılan Danla Bilic ve Kubilay Aka'nın samimi dansı sosyal medyaya damga vurdu. Danla Bilic ise yeni aşkı Kubilay Aka ile ilk karesini Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmemişti. Kubilay Aka ile yeni bir ilişkiye başlayan fenomen Danla Bilic, aşk hayatıyla ilgili açıklama yaptı.