Giriş Tarihi: 09.06.2021 16:56Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 16:59
Oyuncu Leyla Bilginel annesini paylaştı görenler şoke oldu! Kimse Leyla Bilginel'in annesinin 69 yaşında olduğuna inanamadı!
43 yaşındaki ünlü oyuncu Leyla Bilginel, 2014 yılında oğlu Kayra'yı da yanına alarak Tayland'ın dünyaca ünlü adası Phuket'te yerleşerek yeni bir hayat kurmuştu. Üç yıl önce Tayland'da sivrisinek ısırması sonucu Dang Humması'na yakalanan sunucu ve oyuncu Leyla Bilginel, tedavi için Türkiye'ye getirilmişti. Şimdilerde yaşamını Türkiye'de sürdüren Bilginel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Ünlü isim son olarak 69 yaşındaki annesi Ayla Kale'nin videosunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Leyla Bilginel'in annesini görenler gözlerine inanamadı!