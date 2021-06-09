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Haberler Galeri Oyuncu Leyla Bilginel annesini paylaştı görenler şoke oldu! Kimse Leyla Bilginel'in annesinin 69 yaşında olduğuna inanamadı!
Giriş Tarihi: 09.06.2021 16:56 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 16:59

Oyuncu annesini paylaştı görenler şoke oldu! Kimse Leyla Bilginel'in annesinin 69 yaşında olduğuna inanamadı!

43 yaşındaki ünlü oyuncu , 2014 yılında oğlu Kayra'yı da yanına alarak Tayland'ın dünyaca ünlü adası Phuket'te yerleşerek yeni bir hayat kurmuştu. Üç yıl önce Tayland'da sivrisinek ısırması sonucu Dang Humması'na yakalanan sunucu ve oyuncu Leyla Bilginel, tedavi için Türkiye'ye getirilmişti. Şimdilerde yaşamını Türkiye'de sürdüren Bilginel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Ünlü isim son olarak 69 yaşındaki annesi 'nin videosunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Leyla Bilginel'in annesini görenler gözlerine inanamadı!

Oyuncu Leyla Bilginel annesini paylaştı görenler şoke oldu! Kimse Leyla Bilginel'in annesinin 69 yaşında olduğuna inanamadı!

43 yaşındaki ünlü oyuncu , 2014 yılında oğlu Kayra'yı da yanına alarak Tayland'ın dünyaca ünlü adası Phuket'te yerleşerek yeni bir hayat kurmuştu.

Oyuncu Leyla Bilginel annesini paylaştı görenler şoke oldu! Kimse Leyla Bilginel'in annesinin 69 yaşında olduğuna inanamadı!

Üç yıl önce Tayland'da sivrisinek ısırması sonucu Dang Humması'na yakalanan sunucu ve oyuncu , tedavi için Türkiye'ye getirilmişti.

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Oyuncu Leyla Bilginel annesini paylaştı görenler şoke oldu! Kimse Leyla Bilginel'in annesinin 69 yaşında olduğuna inanamadı!

Şimdilerde yaşamını Türkiye'de sürdüren Bilginel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Oyuncu Leyla Bilginel annesini paylaştı görenler şoke oldu! Kimse Leyla Bilginel'in annesinin 69 yaşında olduğuna inanamadı!

Oyuncu , son olarak 69 yaşındaki annesi 'nin videosunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Oyuncu Leyla Bilginel annesini paylaştı görenler şoke oldu! Kimse Leyla Bilginel'in annesinin 69 yaşında olduğuna inanamadı!

Genç görüntüsü ile dikkat çeken annesi 'ye övgüler yağdıran , şunları dile getirdi:

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