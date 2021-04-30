Oyuncu Melisa Aslı Pamuk estetik sonrası rolü kaptı! Kırmızı Oda kadrosuna dahil olan Melisa Aslı Pamuk'un değişimi...

BİRÇOK ÜNLÜ YAPTIRDI

Melisa Aslı Pamuk'un eski ve yeni hali arasındaki en büyük fark, çene ile yanaklarındaydı. Güzel oyuncunun, Demet Özdemir'den Hande Erçel'e kadar birçok ünlü ismin yaptırdığı 'bişektomi' yöntemine başvurduğu ortaya çıktı. Melisa Aslı Pamuk, son dönemin en popüler estetiği sayesinde yanaklarındaki yağları aldırıp daha ince yüz hatlarına sahip oldu. Güzel oyuncunun bir diğer başvurduğu yöntem ise çene estetiği…