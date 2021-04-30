Oyuncu Melisa Aslı Pamuk estetik sonrası rolü kaptı! Kırmızı Oda kadrosuna dahil olan Melisa Aslı Pamuk'un değişimi...

Estetikli güzeler kervanına katılan isimlerden olan 2011 Miss Turkey güzeli Melisa Aslı Pamuk Kırmızı Oda dizisi ile ekranlara döndü. Modellikten oyunculuğa transfer olan güzellerden Melisa Aslı Pamuk geçtiğimiz haftalarda bıçak altına yatmıştı. Beşiktaş'ın yıldızı Oğuzhan Özyakup'la evliliğe doğru giden ilişkisiyle de gündemde olan 30 yaşındaki Melisa Aslı Pamuk'un değişimi sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. İşte bir dizi estetik operasyon geçiren, çene sivriltme, bişoktemi ve badem göz operasyonları dikkatlerden kaçmayan Kırmızı Oda oyuncusu Melisa Aslı Pamuk'un estetikli hali...