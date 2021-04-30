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Haberler Galeri Oyuncu Melisa Aslı Pamuk estetik sonrası rolü kaptı! Kırmızı Oda kadrosuna dahil olan Melisa Aslı Pamuk'un değişimi...
Giriş Tarihi: 29.04.2021 13:19 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 09:02

Oyuncu sonrası rolü kaptı! kadrosuna dahil olan Melisa Aslı Pamuk'un değişimi...

Estetikli güzeler kervanına katılan isimlerden olan güzeli dizisi ile ekranlara döndü. Modellikten oyunculuğa transfer olan güzellerden Melisa Aslı Pamuk geçtiğimiz haftalarda bıçak altına yatmıştı. 'ın yıldızı 'la evliliğe doğru giden ilişkisiyle de gündemde olan 30 yaşındaki Melisa Aslı Pamuk'un değişimi sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. İşte bir dizi operasyon geçiren, çene sivriltme, bişoktemi ve badem göz operasyonları dikkatlerden kaçmayan ...

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk estetik sonrası rolü kaptı! Kırmızı Oda kadrosuna dahil olan Melisa Aslı Pamuk'un değişimi...

Estetikli güzeler kervanına katılan isimlerden olan güzeli dizisi ile ekranlara döndü.

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk estetik sonrası rolü kaptı! Kırmızı Oda kadrosuna dahil olan Melisa Aslı Pamuk'un değişimi...

Modellikten oyunculuğa transfer olan güzellerden geçtiğimiz haftalarda bıçak altına yatmıştı.

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Oyuncu Melisa Aslı Pamuk estetik sonrası rolü kaptı! Kırmızı Oda kadrosuna dahil olan Melisa Aslı Pamuk'un değişimi...

'ın yıldızı 'la evliliğe doğru giden ilişkisiyle de gündemde olan 30 yaşındaki 'un değişimi sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk estetik sonrası rolü kaptı! Kırmızı Oda kadrosuna dahil olan Melisa Aslı Pamuk'un değişimi...

İşte bir dizi operasyon geçiren, çene sivriltme, bişoktemi ve badem göz operasyonları dikkatlerden kaçmayan oyuncusu 'un ...

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk estetik sonrası rolü kaptı! Kırmızı Oda kadrosuna dahil olan Melisa Aslı Pamuk'un değişimi...

BİRÇOK ÜNLÜ YAPTIRDI
'un eski ve yeni hali arasındaki en büyük fark, çene ile yanaklarındaydı. Güzel oyuncunun, Demet Özdemir'den Hande Erçel'e kadar birçok ünlü ismin yaptırdığı 'bişektomi' yöntemine başvurduğu ortaya çıktı. Melisa Aslı Pamuk, son dönemin en popüler estetiği sayesinde yanaklarındaki yağları aldırıp daha ince yüz hatlarına sahip oldu. Güzel oyuncunun bir diğer başvurduğu yöntem ise çene estetiği…

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