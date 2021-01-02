Son dönemin en başarılı kadın oyuncuları arasında yer alan Merve Dizdar şu sıralar kariyerinde zirveye yükseldi. Oyunculuğu ile dikkat çeken Merve Dizdar özel hayatı ile de oldukça merak ediliyor. Eltilerin Savaşı filminde Gupse Özay ile kamera karşısına geçen ve komedideki başarısını kanıtlayan Merve Dizdar'ın eşi de çok ünlü bir oyuncu. Merve Dizdar sosyal medyada en çok konuşulan isimlerin başında geliyor. Özellikle Merve Dizdar'ın eşinin kim olduğunu öğrenenlerde oldukça şaşırıyor. Merve Dizdar'ın eşi Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncularından Gürhan Altundaşar. Son olarak sosyal medya hesabından eşi Gürhan Altundaşar ile yeni yıl paylaşımda bulunan Merve Dizdar'a beğeni ve yorum yağdı. İşte Merve Dizdar'ın eşi Gürhan Altundaşar ile aşk dolu paylaşımları...