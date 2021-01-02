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Haberler Galeri Oyuncu Merve Dizdar'dan eşi Gürhan Altundaşar ile aşk pozu! Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar çiftine beğeni yağdı...

Oyuncu 'dan eşi Gürhan Altundaşar ile aşk pozu! Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar çiftine beğeni yağdı...

Son dönemin en başarılı kadın oyuncuları arasında yer alan şu sıralar kariyerinde zirveye yükseldi. Oyunculuğu ile dikkat çeken Merve Dizdar özel hayatı ile de oldukça merak ediliyor. filminde ile kamera karşısına geçen ve komedideki başarısını kanıtlayan de çok ünlü bir oyuncu. Merve Dizdar sosyal medyada en çok konuşulan isimlerin başında geliyor. Özellikle Merve Dizdar'ın eşinin kim olduğunu öğrenenlerde oldukça şaşırıyor. Merve Dizdar'ın eşi oyuncularından Gürhan Altundaşar. Son olarak sosyal medya hesabından eşi Gürhan Altundaşar ile yeni yıl paylaşımda bulunan Merve Dizdar'a beğeni ve yorum yağdı. İşte Merve Dizdar'ın eşi Gürhan Altundaşar ile ...

Giriş Tarihi: 02.01.2021 13:01 Güncelleme Tarihi: 02.01.2021 13:01
Oyuncu Merve Dizdar'dan eşi Gürhan Altundaşar ile aşk pozu! Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar çiftine beğeni yağdı...

Son dönemin en başarılı kadın oyuncuları arasında yer alan şu sıralar kariyerinde zirveye yükseldi. Oyunculuğu ile dikkat çeken Merve Dizdar özel hayatı ile de oldukça merak ediliyor.

Oyuncu Merve Dizdar'dan eşi Gürhan Altundaşar ile aşk pozu! Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar çiftine beğeni yağdı...

filminde ile kamera karşısına geçen ve komedideki başarısını kanıtlayan 'ın eşi de çok ünlü bir oyuncu.

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Oyuncu Merve Dizdar'dan eşi Gürhan Altundaşar ile aşk pozu! Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar çiftine beğeni yağdı...

sosyal medyada en çok konuşulan isimlerin başında geliyor.

Oyuncu Merve Dizdar'dan eşi Gürhan Altundaşar ile aşk pozu! Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar çiftine beğeni yağdı...

Özellikle 'ın eşinin kim olduğunu öğrenenlerde oldukça şaşırıyor.

Oyuncu Merve Dizdar'dan eşi Gürhan Altundaşar ile aşk pozu! Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar çiftine beğeni yağdı...

'ın eşi oyuncularından Gürhan Altundaşar.

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