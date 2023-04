Oyuncu Michael Lerner 81 yaşında hayatını kaybetti!

24 yaşındayken, Michel de Ghelderode'un 'Burlesk' oyunu Red Magic'in KPFA radyosu için yapılan uyarlamasında Hieronymous the Miser rolünde yer aldı. 'The Rockford Files'ın üç bölümünde rol alan Michael Lerner, 'The Missiles of October'da Amerika Birleşik Devletleri başkanı John F. Kennedy'nin basın sözcüsü 'Pierre Salinger'ı canlandırdı.