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Giriş Tarihi: 10.04.2023 14:00 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 14:02

Oyuncu Michael Lerner 81 yaşında hayatını kaybetti!

"Barton Fink" filmindeki performansıyla Oscar'a aday gösterilen oyuncu Michael Lerner, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Oyuncu Michael Lerner 81 yaşında hayatını kaybetti!

"Godzilla", "Elf" ve "Barton Fink" gibi birçok yapımda yer alan ve 1991'de vizyona giren "Barton Fink" filmdeki zorba stüdyo başkanı rolüyle Oscar'a aday gösterilen karakter oyuncusu Michael Lerner, 81 yaşında yaşama veda etti.

Oyuncu Michael Lerner 81 yaşında hayatını kaybetti!

Oyuncunun ölüm haberini yeğeni Sam Lerner sosyal medya üzerinden duyurdu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

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Oyuncu Michael Lerner 81 yaşında hayatını kaybetti!

"Dün gece bir efsaneyi kaybettik. Harika amcamın nasıl biri olduğunu ve beni nasıl etkilediğini anlatacak söz bulamıyorum. Hikâyeleri bana her zaman ilham verdi ve oyunculuğa aşık olmamı sağladı. O, benimle aynı kandan olduğu için her zaman özel hissedeceğim en havalı, en özgüvenli, en yetenekli adamdı. Onunla çok fazla zaman geçirebildiğim için çok şanslıyım ve onun işlerini izlemeye devam edebileceğimiz için hepimiz şanslıyız. hoşça kal Michael, sınırsız Küba purolarının, rahat koltukların ve sonsuz film maratonlarının tadını çıkar."

Oyuncu Michael Lerner 81 yaşında hayatını kaybetti!

Michael Lerner, Brooklyn Üniversitesi ve Londra Müzik ve Dramatik Sanat Akademisi'nde eğitim gördükten sonra, 1960'ların sonunda San Fransisco'daki Amerikan Konservatuarı Tiyatrosu'nda oyunculuk kariyerine başladı.

Oyuncu Michael Lerner 81 yaşında hayatını kaybetti!

24 yaşındayken, Michel de Ghelderode'un 'Burlesk' oyunu Red Magic'in KPFA radyosu için yapılan uyarlamasında Hieronymous the Miser rolünde yer aldı. 'The Rockford Files'ın üç bölümünde rol alan Michael Lerner, 'The Missiles of October'da Amerika Birleşik Devletleri başkanı John F. Kennedy'nin basın sözcüsü 'Pierre Salinger'ı canlandırdı.

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