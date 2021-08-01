Oyuncu Mine Tugay da meğer estetik harikasıymış! Mine Tugay'ı doğal güzel zanneden hayranları hüsrana uğradı...

Son olarak Zalim İstanbul dizisindeki performansı ile hafızalara kazınan 42 yaşındaki güzel oyuncu Mine Tugay sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Düzgün fiziği ile genç kızlara taş karan Mine Tugay fit halini ile beğeni toplarken güzelliğiyle de oldukça iddialı. Peki Mine Tugay doğal güzel mi? Mine Tugay'ı doğal güzel zanneden hayranları eski fotoğraflarını görünce oldukça şaşırıyor. İşte kariyerinin ilk yıllarında Mine Tugay'ın estetiksiz halleri ve sizin için derlediğimiz estetikle değişen ünlü isimler...