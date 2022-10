Sen kartlarını hep yaşamdan yana kullandın. Doğuştan taşıdığın su içinde kalbin, böbrek yetmezliğin ve son dört sene beni her 12 saatte bir insülin dozlama profesörü yaptığın diabetinle, tıpla, bilimle, genel yaşam yasalarıyla ilgili bildiğimiz her şeye kafa attın. Sen kitaplarda yazan her şeyin tam tersiydin. Asla yaşamaz, ilk defa böyle bir şey görüyoruz, eve götürün...