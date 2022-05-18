Giriş Tarihi: 18.05.2022 11:24
Güncelleme Tarihi: 18.05.2022
11:33
Oyuncu Özge Özpirinçci'nin sır gibi sakladığı minik kızı Mercan'ın yüzü göründü! Mercan bakın kime benziyor!
Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, 2014 yılında 'Tatar Ramazan' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başladığı Burak Yamantürk ile geçtiğimiz yıl eylül ayında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliklerini bir bebek ile taçlandıran çift, kasım ayında ilk bebekleri Mercan'ı kucağına almıştı. Taze anne Özge Özpirinçci, bir dönem kızının ismini "Üzüm" koymak istediğini ancak bu fikrinden vazgeçtiği için pişman olduğunu itiraf etmişti. Yüzünü sır gibi sakladığı kızı Mercan sonunda objektif ile tanıştı. Anne ve babası çok ünlü birer oyuncu olan Mercan bebek sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ün kızları Mercan... Biz Mercan bebeği annesine benzettik, bakalım Özge Özpirinçci'nin kızı Mercan'ı siz kime benzeteceksiniz...