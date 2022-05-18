Oyuncu Özge Özpirinçci’nin sır gibi sakladığı minik kızı Mercan’ın yüzü göründü! Mercan bakın kime benziyor!

Anne ve babası çok ünlü birer oyuncu olan Mercan bebek sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ün kızları Mercan... Biz Mercan bebeği annesine benzettik, bakalım Özge Özpirinçci'nin kızı Mercan'ı siz kime benzeteceksiniz...