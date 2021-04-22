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Haberler Galeri Oyuncu Pınar Altuğ'dan eşi ve kızı ile aile pozu! Pınar Altuğ'un kızı Su'yu görenler "Babasının kopyası" dedi...
Giriş Tarihi: 21.04.2021 13:52 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 10:11

Oyuncu 'dan eşi ve kızı ile aile pozu! Pınar Altuğ'un kızı Su'yu görenler "Babasının kopyası" dedi...

Ekranların uzun soluklu dizisi 'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu özel hayatıyla her zaman dikkat çekiyor. Güzel oyuncu Pınar Altuğ sosyal medyayı en aktif kullanan ünlü isimlerden biri. Pınar Altuğ'un yaptığı paylaşımlar her zaman takipçileri tarafından büyük beğeni alıyor. Her yaptığı olay olan güzel oyuncu Pınar Altuğ son olarak kızı Su ve eşi ile birlikte aile pozu verdi. "Aile her şeydir" diyen Pınar Altuğ'un aile pozuna beğeni yağdı. Pınar Altuğ'un paylaşımında kızı Su özellikle dikkat çekti. 'ın oldukça büyüdüğü ve annesi Pınar Altuğ'un boyuna yetiştiği dikkatlerden kaçmadı. Pınar Altuğ'un kızı Su'yu görenler "Babasının kopyası" demeden edemedi...

Oyuncu Pınar Altuğ'dan eşi ve kızı ile aile pozu! Pınar Altuğ'un kızı Su'yu görenler Babasının kopyası dedi...

Ekranların uzun soluklu dizisi 'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu özel hayatıyla her zaman dikkat çekiyor.

Oyuncu Pınar Altuğ'dan eşi ve kızı ile aile pozu! Pınar Altuğ'un kızı Su'yu görenler Babasının kopyası dedi...

Güzel oyuncu sosyal medyayı en aktif kullanan ünlü isimlerden biri.

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Oyuncu Pınar Altuğ'dan eşi ve kızı ile aile pozu! Pınar Altuğ'un kızı Su'yu görenler Babasının kopyası dedi...

'un yaptığı paylaşımlar her zaman takipçileri tarafından büyük beğeni alıyor.

Oyuncu Pınar Altuğ'dan eşi ve kızı ile aile pozu! Pınar Altuğ'un kızı Su'yu görenler Babasının kopyası dedi...

Her yaptığı olay olan güzel oyuncu son olarak kızı Su ve eşi ile birlikte aile pozu verdi. "

Oyuncu Pınar Altuğ'dan eşi ve kızı ile aile pozu! Pınar Altuğ'un kızı Su'yu görenler Babasının kopyası dedi...

Aile her şeydir" diyen 'un aile pozuna beğeni yağdı. Pınar Altuğ'un paylaşımında kızı Su özellikle dikkat çekti.

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