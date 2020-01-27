Oyuncu Pınar Altuğ'un kızı Su büyüdü! Bakın Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan kime benziyor...

Yaptığı paylaşımlara hayranlarından beğeni yağan Pınar Altuğ son olarak çıktığı kış tatili ile gündem olmuştu. Instagram'da 1 milyon 100 bin takipçisi olan Pınar Altuğ, Club Med Alpe d'Huez tatil köyünün davetlisi olarak Fransa Alpleri'ne gitti. Yanında eşi Yağmur Atacan ve kızları Su da vardı. Üç kişinin dört günlük tatil masrafı uçak dahil 70 bin lirayı buldu. Pınar Altuğ'un anlaşması gereği paylaşımlarına otelin yeri ile Instagram hesabını eklediği ve kış tatilini bedavaya getirdiği konuşuluyor. Pınar Altuğ'un özel hayatı da oldukça merak konusu.