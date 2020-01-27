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  • Oyuncu Pınar Altuğ'un kızı Su büyüdü! Bakın Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan kime benziyor...

Oyuncu 'un kızı Su büyüdü! Bakın Pınar Altuğ'un kızı kime benziyor...

Sosyal medyanın beğenilerek takip edilen ünlü isimlerinden bir de . Yaptığı paylaşımlara hayranlarından beğeni yağan Pınar Altuğ son olarak çıktığı kış tatili ile gündem olmuştu. 'da 1 milyon 100 bin takipçisi olan Pınar Altuğ, Club Med Alpe d'Huez tatil köyünün davetlisi olarak Fransa Alpleri'ne gitti. Yanında eşi ve kızları Su da vardı. Üç kişinin dört günlük tatil masrafı uçak dahil 70 bin lirayı buldu. Pınar Altuğ'un anlaşması gereği paylaşımlarına otelin yeri ile Instagram hesabını eklediği ve kış tatilini bedavaya getirdiği konuşuluyor. Pınar Altuğ'un özel hayatı da oldukça merak konusu. Ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un kendi gibi oyuncu eşi Yağmur Atacan ile evliliğinden olan kızı büyüdü. Küçüklüğünden beri babası Yağmur Atacan'a benzetilen Pınar Altuğ'un kızı Su değişimi ile şaşırtıyor. Kariyerine mankenlik yaparak başlayan sonrasında oyunculuk ve sunuculukta yapan Pınar Altuğ Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i olarak izleyicisinin beğenisini kazandı. Ekranların sevilen ismi Pınar Altuğ sosyal medyada da oldukça takip edilen ve hayranları bulunan ünlü isimlerden. Yaptığı paylaşımlara beğeni yağan 45 yaşındaki güzel oyuncu Pınar Altuğ ailesi ile de bol bol zaman geçiriyor ve hayranlarıyla paylaşıyor. Pınar Altuğ'un büyüyen kızı Su Atacan ile de paylaşımlarda bulunuyor. İşte görenlerin hayret ettiği 'babasının kopyası' yorumları yapılan ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 27.01.2020 08:05 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020 08:17
Oyuncu Pınar Altuğ'un kızı Su büyüdü! Bakın Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan kime benziyor...

Sosyal medyanın beğenilerek takip edilen ünlü isimlerinden bir de . Kariyerine mankenlik yaparak başlayan sonrasında oyunculuk ve sunuculukta yapan Pınar Altuğ Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i olarak izleyicisinin beğenisini kazandı. Ekranların sevilen ismi Pınar Altuğ sosyal medyada da oldukça takip edilen ve hayranları bulunan ünlü isimlerden.

Oyuncu Pınar Altuğ'un kızı Su büyüdü! Bakın Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan kime benziyor...

Yaptığı paylaşımlara hayranlarından beğeni yağan son olarak çıktığı kış tatili ile gündem olmuştu. 'da 1 milyon 100 bin takipçisi olan Pınar Altuğ, Club Med Alpe d'Huez tatil köyünün davetlisi olarak Fransa Alpleri'ne gitti. Yanında eşi ve kızları Su da vardı. Üç kişinin dört günlük tatil masrafı uçak dahil 70 bin lirayı buldu. Pınar Altuğ'un anlaşması gereği paylaşımlarına otelin yeri ile Instagram hesabını eklediği ve kış tatilini bedavaya getirdiği konuşuluyor. Pınar Altuğ'un özel hayatı da oldukça merak konusu.

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Oyuncu Pınar Altuğ'un kızı Su büyüdü! Bakın Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan kime benziyor...

Ünlü oyuncu 'un kendi gibi oyuncu eşi ile evliliğinden olan kızı büyüdü. Küçüklüğünden beri babası Yağmur Atacan'a benzetilen Pınar Altuğ'un kızı Su değişimi ile şaşırtıyor. 45 yaşındaki güzel oyuncu Pınar Altuğ ailesi ile de bol bol zaman geçiriyor ve hayranlarıyla paylaşıyor. Pınar Altuğ'un büyüyen kızı Su Atacan ile de paylaşımlarda bulunuyor. İşte görenlerin hayret ettiği 'babasının kopyası' yorumları yapılan ve sizin için derlediğimiz ...

Oyuncu Pınar Altuğ'un kızı Su büyüdü! Bakın Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan kime benziyor...

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

Oyuncu Pınar Altuğ'un kızı Su büyüdü! Bakın Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan kime benziyor...
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Oyuncu Pınar Altuğ'un kızı Su büyüdü! Bakın Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan kime benziyor...

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Oyuncu Pınar Altuğ'un kızı Su büyüdü! Bakın Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan kime benziyor...
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