Giriş Tarihi: 06.10.2021 16:21Güncelleme Tarihi: 06.10.2021 16:26
Oyuncu Seray Kaya'nın güzelliği genlerinde saklıymış! Genç annesi sosyal medyada ilgi odağı oldu!
"Kocamın Ailesi" ile yıldızı parlayan, "Kadın" dizisi ile büyük bir çıkış yakalayan, son olarak da ATV'nin fenomen yapımlarından "Kuruluş Osman" dizisinde boy gösteren güzel oyuncu Seray Kaya, başarılı oyunculuğu ile son dönemin yükselen isimleri arasında yer alıyor. Instagram'da 700 bini aşkın takipçiye sahip olan Seray Kaya, paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Ünlü oyuncu son olarak annesinin bir videosunu kişisel hesabından paylaştı. Oyuncunun genç annesini görenler, "güzelliğini annesinden almış" yorumlarında bulundu. İşte Seray Kaya'nın ilgi odağı olan annesi Nilüfer Kaya...