Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Oyuncu Seray Kaya'nın güzelliği genlerinde saklıymış! Genç annesi sosyal medyada ilgi odağı oldu!
Giriş Tarihi: 06.10.2021 16:21 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021 16:26

Oyuncu Seray Kaya'nın güzelliği genlerinde saklıymış! Genç annesi sosyal medyada ilgi odağı oldu!

"Kocamın Ailesi" ile yıldızı parlayan, "Kadın" dizisi ile büyük bir çıkış yakalayan, son olarak da ATV'nin fenomen yapımlarından "Kuruluş Osman" dizisinde boy gösteren güzel oyuncu Seray Kaya, başarılı oyunculuğu ile son dönemin yükselen isimleri arasında yer alıyor. Instagram'da 700 bini aşkın takipçiye sahip olan Seray Kaya, paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Ünlü oyuncu son olarak annesinin bir videosunu kişisel hesabından paylaştı. Oyuncunun genç annesini görenler, "güzelliğini annesinden almış" yorumlarında bulundu. İşte Seray Kaya'nın ilgi odağı olan annesi Nilüfer Kaya...

Oyuncu Seray Kaya’nın güzelliği genlerinde saklıymış! Genç annesi sosyal medyada ilgi odağı oldu!

Son olarak "Kuruluş Osman" dizisinde 'Lena' karakterine hayat veren güzel oyuncu Seray Kaya, sosyal medyada dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Oyuncu Seray Kaya’nın güzelliği genlerinde saklıymış! Genç annesi sosyal medyada ilgi odağı oldu!

Instagram'da 700 bini aşkın takipçisi olan Kaya, her paylaşımıyla gözleri üzerine çekmeyi başarıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Oyuncu Seray Kaya’nın güzelliği genlerinde saklıymış! Genç annesi sosyal medyada ilgi odağı oldu!

Seray Kaya son olarak annesi Nilüfer Kaya'nın bir videosunu hayranlarının beğenisine sundu.

Oyuncu Seray Kaya’nın güzelliği genlerinde saklıymış! Genç annesi sosyal medyada ilgi odağı oldu!

Nilüfer Kaya'yı görenler, "güzelliğini annesinden almış" yorumlarında bulundu.

Oyuncu Seray Kaya’nın güzelliği genlerinde saklıymış! Genç annesi sosyal medyada ilgi odağı oldu!

Anne-kızın benzerliğine ise takipçilerinden yorum yağdı.

SON DAKİKA