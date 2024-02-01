Giriş Tarihi: 01.02.2024 14:10
Güncelleme Tarihi: 01.02.2024
14:13
Oyuncu Settar Tanrıöğen ile ilgili hastaneden yeni bir açıklama geldi! İşte Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen’in son sağlık durumu!
Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen'den gelen kötü haber sevenlerini üzmüştü… Usta oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirmiş ve ameliyat olmuştu. Sosyal medya hesabımdan haberi duyuran Ebru Destan, son sağlık durumunu paylaşmıştı. Yoğun bakımda tedavisi süren Kızılcık Şerbeti'nin sevilen oyuncusu Settar Tanrıöğen'in bir operasyon daha geçirdiği ortaya çıkmıştı. İki gün sonra yeniden bıçak altına yatan 61 yaşındaki sanatçının sağlık durumuyla ilgili hastaneden yeni bir açıklama geldi. İşte Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu...