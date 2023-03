Övülesi her özellikleri çok kıymetli tabii ama "Şu an Avrupa'da olsak böyle olmazdı" lafı çok zoruma gidiyor. Her yerde bu sorunların insan problemleri olduğunu kabul etmemizi diliyorum. Almanya ile ilgili de söyleyeceğim bir sürü şey var. Basın özgürlüğü yalanı olduğunu düşünüyorum. Türkiye vatandaşlarının ağır hakarete uğradıklarını, ne kadar zorlandıklarını biliyorum. Biz çok çeşitli ırkların birlikte yaşamayı bildiği zamanlardan geliyoruz.