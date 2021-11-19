Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Oyuncu Sitare Akbaş sevgilisi Murat Dalkılıç'a toz kondurmadı! "Bazı seviyeler düşülemeyecek kadar yüksekte"
Giriş Tarihi: 19.11.2021 12:18 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021 12:27

Oyuncu Sitare Akbaş sevgilisi Murat Dalkılıç'a toz kondurmadı! "Bazı seviyeler düşülemeyecek kadar yüksekte"

Uzun yıllar oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşayan ve birliktelikleri evlilik yolunda son bulan şarkıcı Murat Dalkılıç gönlünü eski aşkının rol arkadaşı Sitare Akbaş'a kaptırmıştı. Murat Dalkılıç oyuncu Sitare Akbaş ile ilişkilerini başta reddetse de birlikte görüntülenmekten kaçamamıştı. Yaz sezonunu birlikte geçiren Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş hakkında geçtiğimiz günlerde ayrılık iddiaları ortaya atılmıştı. Katıldığı bir galada soruları yanıtlayan güzel oyuncu Sitare Akbaş ayrılık haberlerini yalanlarken sevgilisi Murat Dalkılıç'ın popülerliğinin düştüğü iddialarına da yanıt verdi.

Oyuncu Sitare Akbaş sevgilisi Murat Dalkılıç’a toz kondurmadı! Bazı seviyeler düşülemeyecek kadar yüksekte

Uzun yıllar oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşayan ve birliktelikleri evlilik yolunda son bulan şarkıcı Murat Dalkılıç gönlünü eski aşkının rol arkadaşı Sitare Akbaş'a kaptırmıştı.

Oyuncu Sitare Akbaş sevgilisi Murat Dalkılıç’a toz kondurmadı! Bazı seviyeler düşülemeyecek kadar yüksekte

Murat Dalkılıç oyuncu Sitare Akbaş ile ilişkilerini başta reddetse de birlikte görüntülenmekten kaçamamıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Oyuncu Sitare Akbaş sevgilisi Murat Dalkılıç’a toz kondurmadı! Bazı seviyeler düşülemeyecek kadar yüksekte

Yaz sezonunu birlikte geçiren Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş hakkında geçtiğimiz günlerde ayrılık iddiaları ortaya atılmıştı.

Oyuncu Sitare Akbaş sevgilisi Murat Dalkılıç’a toz kondurmadı! Bazı seviyeler düşülemeyecek kadar yüksekte

Katıldığı bir galada soruları yanıtlayan güzel oyuncu Sitare Akbaş ayrılık haberlerini yalanlarken sevgilisi Murat Dalkılıç'ın popülerliğinin düştüğü iddialarına da yanıt verdi.

Oyuncu Sitare Akbaş sevgilisi Murat Dalkılıç’a toz kondurmadı! Bazı seviyeler düşülemeyecek kadar yüksekte

"İYİYİZ, MUTLUYUZ"
Şarkıcı sevgilisi Murat Dalkılıç ile 'ayrılık' haberlerini yalanlayan 33 yaşındaki oyuncu, "İyiyiz çok teşekkür ederim, her şey yolunda. Mutluyuz" şeklinde konuştu.

SON DAKİKA