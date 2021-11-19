Oyuncu Sitare Akbaş sevgilisi Murat Dalkılıç'a toz kondurmadı! "Bazı seviyeler düşülemeyecek kadar yüksekte"

Uzun yıllar oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşayan ve birliktelikleri evlilik yolunda son bulan şarkıcı Murat Dalkılıç gönlünü eski aşkının rol arkadaşı Sitare Akbaş'a kaptırmıştı. Murat Dalkılıç oyuncu Sitare Akbaş ile ilişkilerini başta reddetse de birlikte görüntülenmekten kaçamamıştı. Yaz sezonunu birlikte geçiren Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş hakkında geçtiğimiz günlerde ayrılık iddiaları ortaya atılmıştı. Katıldığı bir galada soruları yanıtlayan güzel oyuncu Sitare Akbaş ayrılık haberlerini yalanlarken sevgilisi Murat Dalkılıç'ın popülerliğinin düştüğü iddialarına da yanıt verdi.