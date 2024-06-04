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Haberler Galeri Oyuncu Yasemin Kay Allen ve eski FBI ajanı sevgilisi Erdal Kaya sessiz sedasız ayrılmıştı! Yasemin Kay Allen: Konuşmak istemiyorum!
Giriş Tarihi: 04.06.2024 22:55 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 22:55

Oyuncu Yasemin Kay Allen ve eski FBI ajanı sevgilisi Erdal Kaya sessiz sedasız ayrılmıştı! Yasemin Kay Allen: Konuşmak istemiyorum!

Ünlü oyuncu Demet Evgar, başrol olduğu 'Bahar' dizisi kadrosunu güzel isim Yasemin Kay Allen de dahil oldu. Oyuncu Yasemin Kay Allen, bir süredir ekranlarda yoktu... Bahar dizisinde 'Dora' karakterine hayat veren Yasemin Allen sosyal medyada ilgi odağı oldu. Ünlü oyuncu, son zamanlarda eski FBI ajanı Erdal Kaya'yla yaşadığı aşkla gündeme geldi. Ünlü çift geçtiğimiz günlerde ayrıldı. Bugün bir ödül törenine katılan ünlü oyuncu gazetecilerin sorularını geçiştirdi. İşte Yasemin Kay Allen'ın sorulara verdiği o tepki!

Oyuncu Yasemin Kay Allen ve eski FBI ajanı sevgilisi Erdal Kaya sessiz sedasız ayrılmıştı! Yasemin Kay Allen: Konuşmak istemiyorum!

'Bahar' dizisiyle ekranlara dönen ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, yer aldığı projelerin yanı sıra özel hayatıyla da ilgi çeken ünlülerden!

Oyuncu Yasemin Kay Allen ve eski FBI ajanı sevgilisi Erdal Kaya sessiz sedasız ayrılmıştı! Yasemin Kay Allen: Konuşmak istemiyorum!

İLİŞKİLERİNİ DUYURDULAR!

Ünlü oyuncu geçtiğimiz aylarda poligondan paylaştığı pozlarla eski FBI ajanı Erdal Kaya'yla ilişkisini duyurdu.

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Oyuncu Yasemin Kay Allen ve eski FBI ajanı sevgilisi Erdal Kaya sessiz sedasız ayrılmıştı! Yasemin Kay Allen: Konuşmak istemiyorum!

AYRILDILAR!

Geçtiğimiz günlerde ise ünlü çiftin ayrıldığı haberi magazin gündemine bomba gibi düştü.

Oyuncu Yasemin Kay Allen ve eski FBI ajanı sevgilisi Erdal Kaya sessiz sedasız ayrılmıştı! Yasemin Kay Allen: Konuşmak istemiyorum!

AYRILIKTAN SONRA İLK KEZ BİR TÖRENDE BOY GÖSTERDİ

Yasemin Allen, bugün bir ödül törenine katıldı. Ünlü oyuncu burada gazetecilerin sorularını yanıtlandırdı.

Oyuncu Yasemin Kay Allen ve eski FBI ajanı sevgilisi Erdal Kaya sessiz sedasız ayrılmıştı! Yasemin Kay Allen: Konuşmak istemiyorum!

"GERÇEKTEN KONUŞMAK İSTEMİYORUM…"

Ünlü oyuncu gazetecilerin ayrılık sorularına ise cevap vermek istemediğini belirterek soruları geçiştirdi. Allen, "Onu konuşmasak olur mu? Ben gerçekten konuşmak istemiyorum o konuyu, bugünün konusu o değil. Başka zaman konuşurz çok teşekkür ederim" cevabını verdi.

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