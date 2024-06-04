Giriş Tarihi: 04.06.2024 22:55
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
22:55
Oyuncu Yasemin Kay Allen ve eski FBI ajanı sevgilisi Erdal Kaya sessiz sedasız ayrılmıştı! Yasemin Kay Allen: Konuşmak istemiyorum!
Ünlü oyuncu Demet Evgar, başrol olduğu 'Bahar' dizisi kadrosunu güzel isim Yasemin Kay Allen de dahil oldu. Oyuncu Yasemin Kay Allen, bir süredir ekranlarda yoktu... Bahar dizisinde 'Dora' karakterine hayat veren Yasemin Allen sosyal medyada ilgi odağı oldu. Ünlü oyuncu, son zamanlarda eski FBI ajanı Erdal Kaya'yla yaşadığı aşkla gündeme geldi. Ünlü çift geçtiğimiz günlerde ayrıldı. Bugün bir ödül törenine katılan ünlü oyuncu gazetecilerin sorularını geçiştirdi. İşte Yasemin Kay Allen'ın sorulara verdiği o tepki!