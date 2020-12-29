Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Oyunculuğa soyunan Survivor Cemal Can Canseven'in estetiksiz hali ortaya çıkınca olay oldu! İşte Bu Benim Masalım'da Aleyna Tilki ile partner olan Cemal Can Canseven değişimi ile şoke etti!

Oyunculuğa soyunan Survivor 'in ortaya çıkınca olay oldu! 'da ile partner olan Cemal Can Canseven değişimi ile şoke etti!

Survivor 2020'ye damga vuran isimlerden olan ve sonunda şampiyonluğu hak eden sosyal medyanın ilgi odağı. Şimdilerde ile başrollerinde yer aldığı dizisi ile oyunculuğa adım atan Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven yine çok konuşulan isimlerden olmayı başardı. İşte Bu Benim Masalım dizisinde Aleyna Tilki ile partner olan Cemal Can Canseven geçtiğimiz aylarda 'ının hikaye bölümünden nostalji paylaşımlarda bulunmuş ve eski kilolu halini paylaşmıştı. Cemal Can Canseven'in burnunun de dikkatlerden kaçmadı. İşte hayranlarının tanımakta zorlandığı ...

Giriş Tarihi: 29.12.2020 09:11 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 09:13
Oyunculuğa soyunan Survivor Cemal Can Canseven'in estetiksiz hali ortaya çıkınca olay oldu! İşte Bu Benim Masalım'da Aleyna Tilki ile partner olan Cemal Can Canseven değişimi ile şoke etti!

Survivor 2020'ye damga vuran isimlerden olan ve sonunda şampiyonluğu hak eden sosyal medyanın ilgi odağı.

Oyunculuğa soyunan Survivor Cemal Can Canseven'in estetiksiz hali ortaya çıkınca olay oldu! İşte Bu Benim Masalım'da Aleyna Tilki ile partner olan Cemal Can Canseven değişimi ile şoke etti!

Şimdilerde ile başrollerinde yer aldığı dizisi ile oyunculuğa adım atan Survivor 2020'nin şampiyonu yine çok konuşulan isimlerden olmayı başardı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Oyunculuğa soyunan Survivor Cemal Can Canseven'in estetiksiz hali ortaya çıkınca olay oldu! İşte Bu Benim Masalım'da Aleyna Tilki ile partner olan Cemal Can Canseven değişimi ile şoke etti!

dizisinde ile partner olan geçtiğimiz aylarda 'ının hikaye bölümünden nostalji paylaşımlarda bulunmuş ve eski kilolu halini paylaşmıştı.

Oyunculuğa soyunan Survivor Cemal Can Canseven'in estetiksiz hali ortaya çıkınca olay oldu! İşte Bu Benim Masalım'da Aleyna Tilki ile partner olan Cemal Can Canseven değişimi ile şoke etti!

'in burnunun de dikkatlerden kaçmadı.

Oyunculuğa soyunan Survivor Cemal Can Canseven'in estetiksiz hali ortaya çıkınca olay oldu! İşte Bu Benim Masalım'da Aleyna Tilki ile partner olan Cemal Can Canseven değişimi ile şoke etti!

İşte hayranlarının tanımakta zorlandığı 'in estetiksiz ...

SON DAKİKA