Oyunculuğa soyunan Survivor Cemal Can Canseven'in estetiksiz hali ortaya çıkınca olay oldu! İşte Bu Benim Masalım'da Aleyna Tilki ile partner olan Cemal Can Canseven değişimi ile şoke etti!

Survivor 2020'ye damga vuran isimlerden olan ve sonunda şampiyonluğu hak eden Cemal Can Canseven sosyal medyanın ilgi odağı. Şimdilerde Aleyna Tilki ile başrollerinde yer aldığı İşte Bu Benim Masalım dizisi ile oyunculuğa adım atan Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven yine çok konuşulan isimlerden olmayı başardı. İşte Bu Benim Masalım dizisinde Aleyna Tilki ile partner olan Cemal Can Canseven geçtiğimiz aylarda Instagram'ının hikaye bölümünden nostalji paylaşımlarda bulunmuş ve eski kilolu halini paylaşmıştı. Cemal Can Canseven'in burnunun estetiksiz hali de dikkatlerden kaçmadı. İşte hayranlarının tanımakta zorlandığı Cemal Can Canseven'in estetiksiz kilolu hali...