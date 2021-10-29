Oyunculuğu bırakarak ABD’de TIR şoförü olan Tolga Karel bir hayaline daha kavuştu! Sıfırdan başladı şimdi ise...

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan Tolga Karel kariyerinin zirvesindeyken her şeyi bırakıp Amerika'ya yerleşmişti. Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel yeni hayatı ile ilgili sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Amerikalı eşi ve çocuklarıyla mutlu bir yaşam süren Tolga Karel son olarak Florida'da aldığı muhteşem ev ile gündeme gelmişti. Eski oyuncu Tolga Karel Amerika'da kurduğu lojistik şirketinin ardından yeni bir yatırım daha yaptığını duyurdu. Ünlü oyuncu Tolga Karel, eşi Sarah Margaret Scot ile birlikte Florida'da arsa aldığını açıkladı.