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: Ekmek parası ne yapalım

Giriş Tarihi: 02.10.2018 11:30 Güncelleme Tarihi: 02.10.2018 11:31
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: Ekmek parası ne yapalım
Ozan Güven: Ekmek parası ne yapalım

Oyuncu , yakın arkadaşı Cem Yılmaz'la başrolünü paylaştığı 'Kara Komik Filmler'in çekimlerinin bitmesiyle uzattığı bıyıklarını kesti. Başarılı oyuncu, film için uzattığı bıyıklarıyla ilgili bir soruya ise gülerek "Ekmek parası ne yapalım, bıyık da bırakıyoruz" cevabını verdi

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: Ekmek parası ne yapalım
Ozan Güven: Ekmek parası ne yapalım

Oyuncu , yakın arkadaşı Cem Yılmaz'la başrolünü paylaştığı 'Kara Komik Filmler'in çekimlerinin bitmesiyle uzattığı bıyıklarını kesti.

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: Ekmek parası ne yapalım
Ozan Güven: Ekmek parası ne yapalım

Milliyet'in haberine göre; bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıyan , hafta sonunu ayırdığı oğlu Ateş'le beraber alışveriş turundaydı.

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: Ekmek parası ne yapalım
Ozan Güven: Ekmek parası ne yapalım

Oğlu için ayakkabı ve hediyeler alan Güven, rol aldığı 'Kara Komik Filmler'in aralık ayında vizyona gireceğini söyledi.

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: Ekmek parası ne yapalım
Ozan Güven: Ekmek parası ne yapalım

Başarılı oyuncu, film için uzattığı bıyıklarıyla ilgili bir soruya ise gülerek "Ekmek parası ne yapalım, bıyık da bırakıyoruz" cevabını verdi.

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: Ekmek parası ne yapalım
Ozan Güven: Ekmek parası ne yapalım

, "Filmden beklentiniz nedir?" sorusu üzerine "İnsanlar seyredip beğensinler, başka bir beklentimiz yok" dedi.

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: Ekmek parası ne yapalım
Ozan Güven: Ekmek parası ne yapalım
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