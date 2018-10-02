Ozan Güven: Ekmek parası ne yapalım

Oyuncu Ozan Güven, yakın arkadaşı Cem Yılmaz'la başrolünü paylaştığı 'Kara Komik Filmler'in çekimlerinin bitmesiyle uzattığı bıyıklarını kesti. Başarılı oyuncu, film için uzattığı bıyıklarıyla ilgili bir soruya ise gülerek 'Ekmek parası ne yapalım, bıyık da bırakıyoruz' cevabını verdi Oyuncu Ozan Güven, yakın arkadaşı Cem Yılmaz'la başrolünü paylaştığı 'Kara Komik Filmler'in çekimlerinin bitmesiyle uzattığı bıyıklarını kesti. Milliyet'in haberine göre; bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıyan Ozan Güven, hafta sonunu ayırdığı oğlu Ateş'le beraber alışveriş turundaydı. Oğlu için ayakkabı ve hediyeler alan Güven, rol aldığı 'Kara Komik Filmler'in aralık ayında vizyona gireceğini söyledi. Başarılı oyuncu, film için uzattığı bıyıklarıyla ilgili bir soruya ise gülerek 'Ekmek parası ne yapalım, bıyık da bırakıyoruz' cevabını verdi. Ozan Güven, 'Filmden beklentiniz nedir?' sorusu üzerine 'İnsanlar seyredip beğensinler, başka bir beklentimiz yok' dedi.