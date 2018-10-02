Ozan Güven: Ekmek parası ne yapalım

Oyuncu Ozan Güven, yakın arkadaşı Cem Yılmaz'la başrolünü paylaştığı 'Kara Komik Filmler'in çekimlerinin bitmesiyle uzattığı bıyıklarını kesti. Başarılı oyuncu, film için uzattığı bıyıklarıyla ilgili bir soruya ise gülerek "Ekmek parası ne yapalım, bıyık da bırakıyoruz" cevabını verdi