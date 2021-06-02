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Haberler Galeri Özcan Deniz genç sevgilisinin adını duyunca gülümsedi! İranlı modacı Samar Dadgar güzelliğiyle ilgi odağı oldu...
Giriş Tarihi: 02.06.2021 14:06 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 14:18

genç sevgilisinin adını duyunca gülümsedi! modacı güzelliğiyle ilgi odağı oldu...

Eski eşi ile mahkemelik olan ve eşine şiddet uyguladığı yönündeki iddialarla gündemden düşmeyen aşk hayatındaki yeni gelişme ile konuşuluyor. 49 yaşındaki Özcan Deniz kendisinden 23 yaş küçük modacı ile olan birlikteliğini sosyal medyadan romantik sözlerle duyurmuştu. 26 yaşındaki Samar Dadgar'ın fotoğrafına yaptığı yorum ile aşkını haykıran Özcan Deniz'e genç sevgilisi sorulunca gülümseyerek yanıt verdi. Güzelliğiyle de dikkat çeken Özcan Deniz'in İranlı sevgilisi Samar Dadgar oldukça merak edildi. İşte ...

Özcan Deniz genç sevgilisinin adını duyunca gülümsedi! İranlı modacı Samar Dadgar güzelliğiyle ilgi odağı oldu...

Eski eşi ile mahkemelik olan ve eşine şiddet uyguladığı yönündeki iddialarla gündemden düşmeyen aşk hayatındaki yeni gelişme ile konuşuluyor.

Özcan Deniz genç sevgilisinin adını duyunca gülümsedi! İranlı modacı Samar Dadgar güzelliğiyle ilgi odağı oldu...

49 yaşındaki kendisinden 23 yaş küçük modacı ile olan birlikteliğini sosyal medyadan romantik sözlerle duyurmuştu.

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Özcan Deniz genç sevgilisinin adını duyunca gülümsedi! İranlı modacı Samar Dadgar güzelliğiyle ilgi odağı oldu...

Özcan Deniz'den genç sevgilisine ilanı-ı aşk..

, geçtiğimiz günlerde sevgilisinin fotoğrafının altına yorum yapmış ve "Tam 'kaybettim' dendiği an bulunansın. Vicdansın, baharsın, denizsin, kumsalsın… Küçük kalbinle koca dünyaya kafa tutansın… İyi ki de 'inatsın', sabırsın. Onca 'yok'luğa sahipleri arasında nadide bir 'var'sın…" demişti...

Özcan Deniz genç sevgilisinin adını duyunca gülümsedi! İranlı modacı Samar Dadgar güzelliğiyle ilgi odağı oldu...

Aşk itirafının ardından ilk kez ortaya çıkan , "İlişkiniz hayırlı olsun. Samar hanımla ilişkiniz ne zaman başladı? Neler söylemek istersiniz?" sözlerini duyunca gülümsemekle yetindi.

Özcan Deniz genç sevgilisinin adını duyunca gülümsedi! İranlı modacı Samar Dadgar güzelliğiyle ilgi odağı oldu...

.Güzelliğiyle de dikkat çeken 'in sevgilisi oldukça merak edildi.

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