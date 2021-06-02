Özcan Deniz genç sevgilisinin adını duyunca gülümsedi! İranlı modacı Samar Dadgar güzelliğiyle ilgi odağı oldu...

Eski eşi Feyza Aktan ile mahkemelik olan ve eşine şiddet uyguladığı yönündeki iddialarla gündemden düşmeyen Özcan Deniz aşk hayatındaki yeni gelişme ile konuşuluyor. 49 yaşındaki Özcan Deniz kendisinden 23 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar ile olan birlikteliğini sosyal medyadan romantik sözlerle duyurmuştu. 26 yaşındaki Samar Dadgar'ın fotoğrafına yaptığı yorum ile aşkını haykıran Özcan Deniz'e genç sevgilisi sorulunca gülümseyerek yanıt verdi. Güzelliğiyle de dikkat çeken Özcan Deniz'in İranlı sevgilisi Samar Dadgar oldukça merak edildi. İşte Özcan Deniz'in genç sevgilisi...